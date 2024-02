Coppa d'Africa: l'edizione del 2025 si giocherà in estate. I club europei esultano

L'ANNUNCIO

Ad annunciarlo la Federcalcio del Marocco, paese ospitante. Problema caldo per i giocatori

Coppa d'Africa: disastro Marocco, Sudafrica ai quarti di finale



















© Getty Images 1 di 11 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Nel 2025 la Coppa d’Africa verrà disputata in estate. La novità è stata annunciata dalla Federcalcio del Marocco, il paese ospitante, in un comunicato che annunciava la conferma del Ct Walid Regragui nonostante la clamorosa eliminazione agli ottavi del torneo in corso per mano del Sudafrica. Una decisione che farà felici i club europei, non più costretti a rinunciare ai propri giocatori nel bel mezzo della stagione con un calendario fitto di impegni tra campionato e coppe.

Non sarà la prima volta che la Coppa d'Africa si disputerà in estate: è già successo nel 2019 in Egitto. Il problema per i giocatori sarà far fronte alle alte temperature: allora l'attaccante della nazionale nigeriana Samuel Kalu crollò in campo mentre si allenava con i compagni in vista della partita d'esordio contro il Burundi a causa della disidratazione.