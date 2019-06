Coppa America, 15 giocatori da tenere d'occhio (anche per la Serie A)

12/06/2019 di ENZO PALLADINI

Santiago ARZAMENDIA (difensore Paraguay)

Faceva il centrocampista centrale ma poi si è trasformato in terzino sinistro, con grandissimi miglioramenti. Piede educato, doti atletiche notevoli, gioca nel Cerro Porteno, ha doppia nazionalità (anche quella argentina) ma ha scelto il Paraguay.



DAVID NERES (attaccante esterno Brasile)

La Juventus ha avuto modo di testare la sua forza nei quarti di finale di Champions contro l'Ajax. Velocissimo, quasi impossibile da marcare, si è conquistato un posto nella Nazionale brasiliana. Non sente mai la pressione, gioca con una leggerezza disarmante.



Wulker FARINEZ (portiere Venezuela)

Gioca in Colombia con la maglia dei Millionarios e a 21 anni appena è già una certezza assoluta del calcio venezuelano. Fino a 14 anni faceva l'attaccante, poi ha scoperto di essere un vero acrobata e pur passando di poco il metro e 80 si è trasformato in portiere.



Roberto FERNANDEZ (difensore Bolivia)

Corre come un pazzo avanti e indietro sulla fascia sinistra. A 21 anni gioca ancora in Bolivia nel Blooming e ha una grandissima voglia di farsi notare da qualche squadra straniera per poter far decoillare finalmente la sua carriera.



Luis HAQUIN (difensore Bolivia)

In Bolivia lo chiamano "El Faraòn", il faraone, per l'autorità con la quale giocava nell'Oriente Petrolero nonostante la giovane età. Gioca in Messico nel Puebla e pur non essendo un gigante (1,80) ha una straordinaria elevazione che lo rende fantastico nel gioco aereo.



Yangel HERRERA (centrocampista Venezuela)

L'ex campione spagnolo David Villa ha pronosticato per questo ragazzo di 21 anni un grandissimo futuro grazie alla tecnica e alla personalità. Di proprietà del Manchester City, ha giocato in questa stagione nell'Huesca.



Jefferson INTRIAGO (centrocampista Ecuador)

Da quando è diventato capitano della Liga Deportiva Universitaria di Quito si è trasformato anche dal punto di vista della personalità, ora è un vero e proprio leader che in mezzo al campo sa essere determinante per lo sviluppo del gioco della sua squadra.



Giovanni LO CELSO (centrocampista offensivo Argentina)

Adesso è totalmente di proprietà del Betis, che l'ha riscattato dal Paris Saint Germain per 25 milioni dopo una stagione disputata ad altissimo livello con la maglia biancoverde. Tecnica sopraffina, elevato tasso di creatività, un giocatore con un gran futuro davanti.



Jhon LUCUMÌ (difensore Colombia)

Un gigante di 20 anni che però con la sua buona tecnica può giocare sia da difensore centrale che da esterno sinistro. Uno dei tanti buoni affari fatti dai belgi del Genk sul mercato internazionale. Non passerà certamente inosservato.



Roger MARTINEZ (attaccante Colombia)

Era una grandissima promessa, è stato vicino anche a un trasferimento in Italia quando lo seguiva l'Inter. Ora a 24 anni gioca in Messico, ha segnato 16 gol nell'ultima stagione e sembra aver raggiunto la maturità tecnica e tattica.



Jhegson MENDEZ (centrocampista Ecuador)

Ha scelto di giocare negli Stati Uniti, con la maglia dell'Orlando City. Fa il centrale di centrocampo e svolge questo ruolo con una personalità pazzesca, pur avendo appena 22 anni. Sono già in parecchi a tenerlo d'occhio.



Adalberto PENARANDA (attaccante Venezuela)

Non è un giovanissimo, è passato anche attraverso l'Udinese per poi trasferirsi in Inghilterra al Watford (stessa famiglia). Può giocare indifferntemente come attaccante centrale o esterno, è molto veloce e sa esaltare la gente con le sue accelerazioni.



Jesus PRETELL (centrocampista Perù)

Cresciuto nelle giovanili della Universidad San Martin, gioca ancora nel suo Paese, con la maglia dello Sporting Cristal. Ha 20 anni e da tempo si trova ai margini della Nazionale A, può esplodere da un momento all'altro.



Marcelo SARACCHI (centrocampista Uruguay)

Nel 2018 è passato dal Danubio al Lipsia e non si è subito ambientato, però le potenzialità per diventare un ottimo giocatore ci sono. Specialista della fascia destra del centrocampo, buon dare buoni risultati anche da centrocampista centrale.



Federico VALVERDE (centrocampista Uruguay)

Di proprietà del Real Madrid, 20 anni, gioca con grande personalità in mezzo al campo, può fare anche la mezzala all'occorrenza. Ragazzo molto umile, in costante miglioramento tecnico e tattico, nel 2017-18 ha giocato, con buon profitto, il prestito nel Deportivo La Coruna.