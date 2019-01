Copa del Rey: il Real Madrid torna a vincere, Atletico Madrid bloccato sull'1-1

09/01/2019

Il Real Madrid torna a vincere e batte per 3-0 il Leganes : Sergio Ramos fa il gol numero 100 con la maglia dei Blancos, poi segnano Lucas Vazquez e Vinicius . Continua invece l'incantesimo Girona per l' Atletico Madrid , che con Diego Simeone allenatore non ha mai battuto i biancorossi catalani. Finisce 1-1: vantaggio di Griezmann al 9', pareggia Lozano al 34'. Il Getafe batte il Valladolid, pirotecnico 2-2 tra Villarreal e Espanyol .

Il Real vince contro il Leganes e prova a mettersi alle spalle la crisi, ma nel primo tempo rischia e deve ringraziare un Keylor Navas in serata di grazia: il portiere è decisivo due volte su Braithwaite. A pochi minuti dall'intervallo viene fischiato un rigore al Real per fallo di Gumbau su Odriozola: dubbi. Dal dischetto Sergio Ramos incrocia il destro e realizza il suo gol numero 100 con il Real Madrid. Nella ripresa ci provano Reguilon e Vinicius, ma il 2-0 arriva su un pasticcio di Bustinza, che regala palla a Benzema: il francese tocca a Vinicius, il cui assist trova Lucas Vazquez pronto alla deviazione a porta vuota. E' il 68', e al 77' Vinicius fa 3-0 con una splendida semirovesciata.

VILLARREAL-ESPANYOL 2-2

Contro un Villarreal che sta vivendo una stagione molto complessa e in campionato è invischiato nelle paludi di bassa classifica, l'Espanyol si porta in vantaggio al 14' con una percussione di Darder, che entra in area e con un bel rasoterra batte Fernandez. I padroni di casa ci provano, ma al 71' Alex Lopez raddoppia e sembra chiuderla: splendida la sua conclusione dal centro dell'area su assist di Rosales. Il Villarreal però reagisce e confeziona l'impresa negli ultimi 5 minuti. All'85' arriva infatti il gol di testa di Ekambi, all'89' è la volta di Carlos Bacca: l'incornata dell'ex milanista è perfetta e vale il clamoroso 2-2.

GETAFE-VALLADOLID 1-0

Il Getafe segna la rete che vale la vittoria sul Valladolid a tempo scaduto, al termine però di una partita certo non povera di emozioni. Dopo una prima occasione di Damian, il Getafe grida al gol dopo una bella iniziativa di Samu Saiz, poi è Miquel a provarci di testa su bel cross di Cristoforo. Nella ripresa Verde spaventa da lontano l'ex portiere dello Spezia Chichizola, che poi si ripete sullo stesso attaccante del Valladolid. Ospiti ancora pericolosi con Saiz. Nel finale cresce il Getafe e prova a portarsi avanti con Alejo e Cristoforo. Entrano Molina e Angel: il primo fallisce due gol, ma poi al 92' fa partire l'azione al termine della quale proprio Angel incorna in rete l'1-0.

GIRONA-ATLETICO MADRID 1-1

Il Girona parte bene con Aleix Garcia e Lozano subito pericolosi. Chi segna è però l'Atletico Madrid con Griezmann: sinistro del nazionale francese, Iraizoz pasticcia e la palla finisce in rete. Il Girona quindi si getta all'attacco. Lozano e Doumbia sfiorano il pareggio, che arriva al 34': cambio di gioco di Aleix Garcia, Lozano con il destro stoppa e poi tira sorprendendo un non perfetto Adan. Ramalho centra poi una clamorosa traversa. A inizio ripresa si rivede l'Atletico: Kalinic crea e non finalizza al 48' e al 52', poi al 55' Correa con il sinistro sfiora il palo. Squillo Girona al 57', ma Doumbia si divora il raddoppio. Ultime occasioni per Vitolo e Thomas, il Girona regge e resiste l'1-1.