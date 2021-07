Copa America: Paquetá abbatte il muro del Perù, il Brasile vola in finale

COPA AMERICA

La rete dell'ex Milan su grande assist di Neymar vale l'1-0 sulla Blanquirroja: i verdeoro aspettano ora Argentina o Colombia

È il Brasile la prima finalista della Copa America 2021: a Rio de Janeiro, i verdeoro battono 1-0 il Perù. A decidere il match contro la Blanquirroja, dopo tanti miracoli di Gallese, è l'ex Milan Paquetá, che al 35' raccoglie lo splendido assist di Neymar e segna la rete che regala il successo alla formazione di Tite. I campioni in carica, contro una tra Argentina e Colombia, andranno a caccia del bis dopo il trionfo del 2019. Getty Images

Serve un gran gol sull'asse Neymar-Paquetá a regalare la seconda finale consecutiva al Brasile, a caccia del bis dopo la vittoria del 2019 proprio contro il Perù. A Rio de Janeiro, i verdeoro si ritrovano di nuovo di fronte la Blanquirroja, già travolta 4-0 nella seconda partita della fase a gironi. Eppure, nella prima semifinale della Copa America 2021 va in scena una partita completamente diversa: la formazione di Tite crea tanto, ma si ritrova davanti un super Gallese che tiene in vita i suoi fino al fischio finale. Sin da subito, Neymar ingaggia un duello individuale contro l'estremo difensore peruviano: all'8', Richarlison riceve da Paquetá, salta Gallese e mette al centro per la stella del Psg, che però colpisce alto sopra la traversa. Il portiere degli uomini di Gareca è poi fenomenale con un triplo intervento al 19': prima sul destro dalla distanza di Casemiro (già pericoloso su calcio di punizione), poi sul tap-in da due passi di Neymar, infine sul tentativo di ribattuta di Richarlison.

Al 35', però, il muro peruviano crolla. Neymar, raddoppiato in marcatura da Ramos e Callens, va via con un tunnel ad entrambi, attira su di sé Gallese e poi regala all'ex Milan Paquetá un assist impossibile da sbagliare: pallone in rete e 1-0 per il Brasile. Nella ripresa, arriva la prima vera occasione per il Perù: a spaventare i campioni in carica è Gianluca Lapadula, in gol nel quarto di finale contro il Paraguay, che si porta la sfera sul sinistro e calcia, trovando però la grande risposta di Ederson. La Blanquirroja ci prova anche con un sinistro dal limite impreciso di García, ben più pericoloso nel finale con un destro parato dal portiere del Manchester City. L'ultima occasione è il colpo di testa di Callens, che su calcio di punizione anticipa tutti ma spedisce il pallone sul fondo. Finisce così 1-0: il Brasile vola in finale di Copa America e attende ora una tra Argentina e Colombia per ottenere il secondo successo di fila e il decimo della sua storia. Sfuma, invece, la seconda finale consecutiva per il Perù, che proverà a chiudere per la seconda volta sul podio dopo l'edizione del 2019.