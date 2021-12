Conte: "La riunione con la Premier una perdita di tempo. C'era un muro davanti"

L'AFFONDO

Il tecnico del Tottenham: "Ogni decisione era stata presa"

Antonio Conte sferra un duro attacco ai vertici della Premier League, dopo l'incontro di giovedì per discutere dell'impatto che la pandemia potrebbe avere sulla salute dei giocatori. "Quando hai un muro davanti puoi dire o chiedere quello che vuoi - ha detto il manager del Tottenham - Ma ogni decisione era stata già presa. Noi abbiamo cercato di parlare. Alcuni allenatori hanno provato a parlare per chiedere soluzioni ma credo che tutto fosse deciso. Una perdita di tempo? Penso di sì". Getty Images

Nel corso del meeting tenuto via Zoom, i manager hanno anche colto l'occasione per insistere sulla questione del benessere dei giocatori. Trapela che l'allenatore dell'Everton Rafa Benitez si sia espresso a favore di una pausa fino al nuovo anno, visti i tantissimi casi di Covid, proposta rigettata dalla Premier League, che non ha voluto stravolgere il calendario natalizio tanto caro ai tifosi inglesi.

L'epidemia che ha travolto il Tottenham a inizio dicembre è stata la prima in Premier, quando otto giocatori e cinque membri dello staff sono risultati positivi al Covid, costringendo a più rinvii e alla chiusura del campo di allenamento. Gli Spurs si sono visti così eliminare dalla Conference League e, prima del ritorno in campo contro Liverpool in Premier e West Ham in Carabao Cup, hanno dovuto posticipare tre partite.