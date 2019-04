Conte, irrompe il Psg: contatto con Al Khelaifi

30/04/2019

E' ancora tutto da definire il futuro di Antonio Conte, che continua a essere un pensiero della Roma e pure dell'Inter anche se, nelle ultime ore, è spuntato un nuovo corteggiatore di lusso per l'ex c.t. azzurro. Si tratta del Paris Saint-Germain, che - come scrive La Repubblica - ha contattato il tecnico dopo il k.o. in finale di Coppa di Francia. A Parigi non sono più così convinti di Tuchel e meditano una nuova rivoluzione.