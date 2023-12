Colombia, Atletico Junior campione: ex Milan Bacca in lacrime per la promessa alla madre che non c'è più

© Getty Images

Carlos Bacca ha compiuto la sua missione riportando l'Atletico Junior al titolo di Colombia, il decimo della storia del club, con 20 gol complessivi in stagione. L'ex centravanti del Milan, nato vicino a Barranquilla ovvero la città della sua attuale squadra e dove è cresciuto, a 37 anni ha contribuito al trionfo e a fine partita è scoppiato in lacrime ripensando alla madre defunta. "Sono arrivato allo Junior tardi perché mia madre voleva vedermi qui, nuovamente campione e goleador - ha ricordato Bacca -. Non ho compiuto il suo sogno perché non ho fatto in tempo e lei è già in Paradiso e non mi ha visto".