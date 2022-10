Colo Colo, la tribuna del Monumental collassa: decine di tifosi feriti

CILE

Migliaia di tifosi erano al Monumental per caricare la squadra in vista del derby, i media cileni assicurano che non ci sono vittime

Una giornata di festa conclusa nel terrore ma per fortuna senza vittime. I video e le foto che arrivano dal Cile sono spaventosi e raccontano il terribile incidente avvenuto all’Estadio Monumental di Santiago del Cile durante una sessione di allenamento del Colo Colo. Migliaia di tifosi erano accorsi sulle tribune per fare un Arengazo ai propri giocatori (arringarli, caricarli, in vista del derby, ndr), ma il ‘David Arellano' si è trasformato in una trappola dopo la caduta di una struttura dello stadio che ha provocato diversi feriti.

I video girati direttamente dalla tribuna da alcuni spettatori aiutano a ricostruire la dinamica dell'episodio: una struttura pubblicitaria che sovrastava la porzione di tribuna dove erano ammassate centinaia di persone non ha resistito al peso ed ha finito per cedere facendo precipitare i tifosi. Per fortuna, anche se mancano ancora conferme ufficiali, i media cileni assicurano che non ci sono vittime: ‘soltanto’ una ventina di feriti di cui nessuno in gravi condizioni.

I giocatori del Colo Colo, che in quel momento si trovavano sul rettangolo verde, sono stati immediatamente rimandati negli spogliatoi e sul prato si sono riversati migliaia di spettatori in fuga e impauriti.