Cile, grave lutto per Arturo Vidal: trovato morto il padre Erasmo

Grave lutto per Arturo Vidal. Il padre Erasmo è stato trovato morto nelle strutture del Club Hípico di Santiago, dove l'ex centrocampista dell'Inter possiede alcuni cavalli. Secondo le versioni preliminari, Erasmo Vidal ha accusato un malore mentre si trovava all'ippodromo, con i paramedici che lavorano all'interno della struttura che sono intervenuti ma senza successo perché l'uomo era già defunto. Il motivo del decesso pare essere un arresto cardiorespiratorio per shock ipovolemico. L'incidente è avvenuto intorno alle 9:15 ora locale. E' stata aperta un'indagine per capire l'accaduto.