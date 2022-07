Il Flamengo presenta Vidal: "Realizzato un sogno di tutta la vita"

Presentazione da star per Arturo Vidal che, prima del match di coppa nazionale contro l'Atletico Mineiro, ha finalmente abbracciato il Flamengo. "Si realizza un sogno che ho avuto per tutta la vita" ha scritto sui social il centrocampista cileno, che pochi giorni fa aveva risolto il contratto con l'Inter e che ha firmato con il club rossonero fino a dicembre 2023. Sui social i brasiliani hanno giocato con la serie tv Stranger Things presentando il 35enne come "un sogno per alcuni, un incubo per gli altri. Sottosopra? No, è la realtà: Vidal è del Flamengo".