Cile-Argentina 0-0, l'attacco "italiano" non fa gol

L'AMICHEVOLE

Il momento più bello di Cile-Argentina, gara molto poco amichevole giocata nella notte italiana a Los Angeles, arriva al 24' del primo tempo: Dybala avvia l'azione e la chiude, su pregevole assist di Lautaro Martinez, ma spreca una buona chance facendosi deviare la conclusione in angolo. Poi non c'è stato molto altro, se non una traversa di Martinez Quarta nel finale: 0-0 e dieci ammoniti, giusto per dare l'idea.

L'attacco tutto "italiano" non ha risollevato l'Argentina che da anni ha difficoltà con Leo Messi, figuriamoci senza. Dybala, Lautaro Martinez e il laziale Joaquin Correa sono rimasti a secco, con la Joya che ha regalato un paio di lampi, senza trovare continuità nel corso di una partita intensa ma poco spettacolare.

Non ha avuto modo di mettersi in mostra neppure il neo interista Alexis Sanchez, che ha avuto un'occasione, così come Lautaro sull'altro fronte, ma non è riuscito a sfruttarla: il derby tra i due possibili partner di Lukaku all'Inter è finito così in parità: magari i gol li hanno conservati per Antonio Conte...