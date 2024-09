Chiesa torna a brillare e infiamma il Liverpool: i Reds contano su di lui

L'EX JUVE

Il tecnico del Liverpool: "Bello già vederlo in questo stato, ha lavorato duramente"

Chiesa, brillante esordio da titolare con il Liverpool in Carabao Cup











© Getty Images 1 di 7 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Federico Chiesa è finalmente tornato a sorridere sul campo. Dopo un'estate complicata tra Europei e mercato, con la Juve che lo ha costretto di fatto a lasciare Torino, l'azzurro si è trasferito al Liverpool a caccia del rilancio. Arne Slot, che lo ha inserito gradualmente nelle prime uscite, gli ha regalato la maglia da titolare nel match giocato e vinto con gli inglesi 5-1 sul West Ham in Carabao Cup e l'ex Fiorentina ha risposto presente. Quasi un'ora di gioco, un assist acrobatico per il momentaneo pareggio targato Diego Jota, e tanti buoni spunti che lo hanno fatto salire alla ribalta.

La prestazione di Chiesa non è passata inosservata nemmeno al tecnico del Liverpool Slot nel post-partita ad Anfield: "Sono stato contento di averlo visto giocare per un'ora visto che ha giocato pochissimo negli ultimi mesi - le parole dell'allenatore 46enne olandese -. Ha fatto un assist e ha lavorato duramente. Adesso il suo obiettivo deve essere quello di trovare la condizione migliore. E anche abituarsi ai compagni e a uno stile di gioco per lui nuovo. Nel complesso è stato bello vederlo già in questo stato: possiamo usarlo a pieno se ce ne sarà bisogno".Nel match contro gli Hammers di un Lopetegui a dir poco in crisi, Federico Chiesa ha creato due occasioni da gol, e toccato 22 palloni.