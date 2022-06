Chiellini festeggia la prima vittoria... da tifoso del Los Angels FC: "Qui per alzare trofei"

Giorgio Chiellini è sbarcato In Usa e ha portato fortuna alla sua nuova squadra. Con l'ex difensore della Juve in tribuna, il Los Angeles FC ha superato per 3-1 Dallas in un match di regular season della Mls, poco dopo la presentazione ai media locali. "Spero di alzare trofei. E' il mio obiettivo, il nostro obiettivo, l'obiettivo del club", ha detto. "Questo è un capitolo davvero emozionante della mia carriera. Ho sempre sognato gli Usa e Los Angeles e ho pensato spesso di giocare in Mls. Sono qui anche grazie a Pirlo e a Nesta. Non vedo l'ora di iniziare", ha poi aggiunto.