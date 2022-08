Chelsea-Tottenham, Conte se la ride: "Tuchel si meritava uno sgambetto"

Antonio Conte vuole avere l'ultima parola sulla lite con Thomas Tuchel al termine di Chelsea-Tottenham: l'allenatore degli Spurs ha pubblicato su Instagram una storia in cui si vede l'avversario esultare alle sue spalle dopo il 2-1 dei Blues con la scritta "Per fortuna che non ti ho visto... uno sgambetto te lo saresti proprio meritato..." e tre emoticon sorridenti. Il riferimento è ai momenti di tensione seguiti alla stretta di mano di fine partita quando Conte non ha guardato negli occhi Tuchel che allora non gli ha lasciato la mano, scatenando il parapiglia tra i due, già tesi durante il match per la grande esultanza dell'ex Inter al gol del pari del Tottenham.