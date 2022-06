Chelsea, presentato il nuovo board: Granovskaia saluta il club

PREMIER LEAGUE

Todd Boehly ricoprirà l'incarico di direttore sportivo ad interim, il passaggio di testimone sarà graduale

Continua a delinearsi la spirale di cambiamento in casa Chelsea: all'uscita di scena di Roman Abramovich ha seguito quella dello storico presidente Brucke Buck ed ora anche quella di Marina Granovskaia. La storica dirigente dei Blues lascia il club dopo 9 anni dall'ingresso nel Consiglio d'Amministrazione. Il comunicato ufficiale della squadra londinese segna la fine di un'era: "Boehly opererà come direttore sportivo ad interim fino a quando il Club non nominerà un sostituto a tempo pieno, continuando il lavoro del Club verso i suoi obiettivi durante l'attuale finestra di mercato".

Vedi anche Calcio estero Chelsea, ufficiale la cessione al consorzio guidato da Clearlake Capital Il passaggio di consegne dunque, sarà graduale: Granovskaia darà disponibilità al club durante tutta la sessione di mercato estiva per facilitare la transizione. La dirigente russa aveva scalato le gerarchie del Chelsea a partire dal 2003, in sinergia con l'avvento di Roman Abramovich. Nel 2013 era entrata nel board, e nel corso degli anni ha ricoperto le cariche di amministratrice delegata e responsabile dell'area tecnica. Todd Boehly è stato nominato nuovo capo del board, ed ha commentato così lo storico passo: "In qualità di custodi del Chelsea FC, ora iniziamo a mettere in atto la nostra visione e il nostro piano a lungo termine per il club, creando un'esperienza straordinaria per i suoi fan appassionati e fedeli e continuando a lottare per i massimi riconoscimenti in linea con la storia pluridecorata del Chelsea FC".