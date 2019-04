Chelsea, Drinkwater rinnega il suo cognome: arrestato per guida in stato di ebbrezza

09/04/2019

"Nomen omen" nel caso di Daniel Drinkwater risuona più come un consiglio piuttosto che un presagio. Il centrocampista del Chelsea, che non rientra nei piani di Sarri e a fine stagione sarà ceduto, è stato arrestato dopo essere stato coinvolto in un incidente d'auto senza conseguenze in stato di ebbrezza. Rilasciato su cauzione Drinkwater dovrà comparire di fronte al tribunale di primo grado di Stockport il 13 maggio.