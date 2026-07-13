Mondiali, rosso tolto a Balogun "senza consultare i membri della commissione FIFA"

Una vicenda che ha scatenato numerose critiche al presidente degli Usa Donald Trump, il quale ha poi confessato di aver chiamato il presidente della Fifa, Gianni Infantino, per sottolineare la sua contrarietà al cartellino rosso. Lo stesso Infantino aveva poi confermato l'interlocuzione, ribadendo però che la decisione era stata presa in modo autonomo dalla commissione: "Leggo le decisioni della Commissione Disciplinare della Fifa non appena vengono rese note. A volte mi sorprendono. A volte sono d’accordo con esse, altre volte no", si leggeva nel comunicato del numero uno della Fifa.