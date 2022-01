Caso Lukaku, oggi incontro con Chelsea e Tuchel: "Situazione calda"

vertice anti-crisi

Incontro tra giocatore, allenatore e club dopo l'intervista delle polemiche. I Blues non vogliono venderlo ma ogni scenario è aperto

L'intervista delle polemiche, la reazione di Tuchel, l'esclusione dal match contro il Liverpool: Romelu Lukaku e il Chelsea affronteranno tutto questo nel vertice di oggi a cui parteciperà anche l'allenatore tedesco. La situazione è fluida, i Blues non vogliono (e non possono) perdere un giocatore pagato 115 milioni di euro solo qualche mese fa ma il belga ha fatto sapere che "la situazione è calda" quindi ogni scenario resta aperto. ipp

Se ieri, dopo il 2-2 contro i Reds, Tuchel aveva usato bastone e carota dicendo "C'è sempre un modo per tornare indietro, non è la prima volta che mi capitano situazioni del genere. Ne saprete di più dopo che avremo preso una decisione", quel che trapela da persone vicine a Lukaku racconta di un disagio ancora forte nell'attaccante, probabilmente non pentito dell'intervista rilasciata senza permesso.

"Non posso dirti molto, la situazione è tesa. Dopo l'incontro di lunedì potrò parlare di più" i messaggi mandati da Big Rom a Tim Howard, ex compagno ai tempi del Manchester United, alla NBC. "Penso sia frustrato, l'intervista è stata fatta solo perché con l'Inter era rimasta aperta la questione dell'addio brusco" le parole dell'ex portiere americano.

Nei piani del club una cessione, in prestito o a titolo definitivo, è fuori discussione ma è ovvio che gli sviluppi futuri dipenderanno molto da toni e concetti espressi nel vertice. Oggi giornata decisiva.