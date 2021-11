Caso Diallo: eseguito un altro fermo, spuntano minacce di morte

PSG FEMMINILE

E' stato eseguito un altro fermo nell'inchiesta per l'aggressione a Kheira Hamraoui, giocatrice del Paris Saint Germain, per la quale è stata fermata la sua compagna Aminata Diallo: secondo quanto riferisce 'Le Parisien', il fermo di polizia della calciatrice sospettata di aver commissionato l'aggressione a colpi di spranga è stata prolungata, ma nelle celle del commissariato di polizia giudiziaria di Versailles la Diallo, che è anche giocatrice della nazionale francese, negherebbe ogni addebito.

Intanto un'altra donna con precedenti penali che era in contatto telefonico con Diallo nei giorni scorsi è finita nel mirino della polizia. Secondo quanto rivelato da Radiomontecarlo, inoltre, nei giorni precedenti all'aggressione diverse giocatrici del Psg erano state raggiunte da minacce di morte.

Il caso resta però molto vago perché, come rivelato dal procuratore della Repubblica di Versailles, un uomo detenuto nel carcere di Lyon-Corbas (Rodano) per atti di tortura e barbarie, è stato prelevato dalla sua cella e ascoltato dagli investigatori della polizia giudiziaria di Lione. Presentato come un conoscente di Diallo, è sospettato di aver contattato telefonicamente altri quattro giocatori del PSG il mese scorso, sostenendo di aver avuto una relazione con Hamraoui e volendo vendicarsi di lei. Anche la sua custodia è stata estesa. Intanto Hamraoui e sue quattro compagne di squadra, ora beneficiano di una stretta protezione messa in atto dal club.