Casi Covid in aumento: Bayern a porte chiuse contro lo Schalke

IN GERMANIA

Bayern Monaco-Schalke 04, partita inaugurale di Bundesliga 2020/21, si disputerà a porte chiuse. Nonostante il via libera da parte del governo tedesco per riempire gli impianti fino al 20 per cento della capieza, visti i casi di Covid-19 in aumento in città le autorità di Monaco di Baviera hanno stabilito che l'Allianz Arena rimarrà a porte chiuse. "Non possiamo permettere a migliaia di tifosi di entrare contemporaneamente in uno stadio" ha commentato il sindaco Dieter Reiter. A Dortmund capienza ancora più ridotta.

"Dobbiamo solo accettarlo e rispettare le regole", ha commentato l'allenatore del Bayern Hansi Flick. "Dobbiamo adattarci a situazioni che non possiamo cambiare. La questione ci perseguiterà per molto tempo. Affronteremo anche questa nuova situazione in modo professionale".

Ci saranno invece i tifosi al Signal Iduna Park per il primo match stagionale del Dortmund contro il Moenchengladbach, ma in un numero ancora inferiore rispetto ai 16mila permessi dalle percentuali autorizzate dal governo. Il club giallonero ha annunciato l'ingresso di 10mila abbonati, meno del numero legale per via di problemi di logistica.