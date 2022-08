United, Ronaldo si sfoga e annuncia un'intervista: "Tra due settimane si saprà la verità"

© Getty Images

"Cristiano Ronaldo resta allo United. No, va all'Atletico Madrid. CR7 è in rottura totale con Ten Hag e mangia da solo. Vuole tornare allo Sporting Lisbona per giocare la Champions. È stato offerto a Milan, Inter e Napoli..." Dopo un'estate di voci la stella del Manchester United sbotta e sui social annuncia un'intervista in cui dirà tutta la sua verità.