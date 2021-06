Carlo Ancelotti: "Sento la responsabilità e un forte entusiasmo, darò il massimo"

REAL MADRID

Il tecnico italiano: "Sono felicissimo di tornare nel club che amo, è difficile spiegare cosa provo"

Determinato come sempre e voglioso di riportare gli antichi fasti in casa Real Madrid. Ecco Carlo Anceotti che, ancora una volta, promette di salire i Blancos nell'Olimpo del calcio. "Sento la responsabilità e un forte entusiasmo, darò il massimo. Conosciamo gli obiettivi del Real, cercheremo di raggiungerli con tutta l'esperienza e l'energia che ho. Sono felicissimo di tornare nel club che amo, è difficile spiegare cosa provo. Il Madrid è il club più prestigioso del mondo e dove ho trascorso un biennio indimenticabile", ha detto in un'intervista ai canali ufficiali del club iberico. afp

“Voglio dare supporto a tutti i giocatori e offrire loro il meglio che ho. Ogni persona che lavora qui ha la responsabilità di allenarsi e giocare per la migliore squadra del mondo - ha spiegato Ancelotti. È una forte responsabilità, di cui tutti dobbiamo tenere conto. Il requisito di questo club è giocare un calcio offensivo, spettacolare, di qualità e intenso. È sempre stato così".

L'allenatore della "decima" fa poi un tuffo nel passato: "Fu un successo fantastico perché abbiamo fatto molto bene in quella stagione. Abbiamo giocato bene ogni partita e anche in una finale molto difficile contro l'Atletico".

