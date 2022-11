Carabao Cup, vince il Manchester United: Aston Villa eliminato

CARABAO CUP

Gli uomini di Ten Hag superano in rimonta i Villains: decisivi Rashford, Bruno Fernandes e McTominay

© Getty Images Nel terzo turno della Carabao Cup il Manchester United supera 4-2 l’Aston Villa e vola agli ottavi di finale della competizione. Apre le marcature Watkins al 48’, Martial al 49' sigla l’immediato pari per lo United. Villains che tornano avanti con l’autorete di Dalot e Red Devils che agguantano nuovamente il pareggio al 67’ con Rashford. Ci pensano Bruno Fernandes, con la deviazione di Mings, al 78’ e McTominay al 91’ a chiudere il match.

Una gara che si accende solamente nella seconda frazione e che da vita ad un match spettacolare con ben sei gol segnati negli ultimi 45 minuti. A sorridere dopo i tempi regolamentari è il Manchester United che vince 4-2 contro l’Aston Villa. Una prima frazione di gioco molto equilibrata, dove entrambe le formazioni non riescono a trovare lo spazio giusto per colpire gli avversari. L’unica azione pericolosa è quella per i Red Devils con Bruno Fernandes che trova il gol al 18’ ma la rete viene immediatamente annullata per fuorigioco. Nella ripresa entrano in campo due squadre completamente diverse: al 48’ Watkins riceve un passaggio perfetto e trasforma mandando il pallone in rete. 1-0 Aston Villa. Neanche il tempo di esultare che lo United trova l’immediato pari con Anthony Martial che finalizza una splendida azione battendo Olsen.

Gli ospiti trovano nuovamente il vantaggio grazie all’autogol di Diogo Dalot, che nel respingere un cross manda il pallone nella propria porta. A dare il via alla rimonta dei Red Devils è Rashford che prima sfiora il palo e poi al 67’ si fa trovare nel posto giusto al momento giusto e firma il 2-2. Al 78’ la rimonta è completata: Garnacho passa a Bruno Fernandes che tira, la sua palla viene deviata da Mings e termina in rete. Per la prima volta lo United è in vantaggio all’Old Trafford. Ci pensa però McTominay al 91' a spazzare via la paura di un eventuale pareggio per i padroni di casa. Finisce 4-2 con il Manchester United che trova il passaggio del turno.