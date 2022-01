Carabao Cup, la doppietta di Diogo Jota manda il Liverpool in finale

INGHILTERRA

Dopo lo 0-0 dell'andata, i Reds vincono 2-0 sul campo dell’Arsenal. In finale sfideranno il Chelsea

Il Liverpool ammutolisce l’Emirates Stadium e conquista l’ultimo biglietto per la finalissima di Carabao Cup. I Reds vincono 2-0 sul campo dell’Arsenal e, dopo lo 0-0 dell’andata, si qualificano per l’ultimo atto, in cui sfideranno il Chelsea di Tuchel. È Diogo Jota l’uomo copertina della serata: il portoghese sblocca con un rasoterra al 20’ e si ripete al 79’ con un delizioso pallonetto in contropiede. Nel finale espulso Thomas Partey.

Neanche le grandi assenze fermano il Liverpool nella semifinale di Carabao Cup. Gli uomini di Klopp volano sul campo dell’Arsenal con un netto 2-0 e conquistano il pass per la finalissima, in cui sfideranno il Chelsea di Tuchel. Decisiva la doppietta di Diogo Jota, uomo della serata in cui Salah e Mané sono impegnati in Coppa d’Africa. Eppure i Gunners partono in maniera arrembante, al contrario dell’andata: al 5’ Lacazette prende la mira su una punizione dal limite, ma il suo destro pennella una traiettoria che le dita di Kelleher correggono sulla traversa, evitando il peggio. Il Liverpool cresce e sblocca al 20’, quando Diogo Jota parte dalla sinistra, salta Tomiyasu, si accentra e con un rasoterra infila Ramsdale, preso in controtempo. Lo svantaggio spegne la baldanza degli uomini di Arteta, che arretrano il baricentro e perdono pericolosità.

Nella ripresa le squadre si affrontano con più coraggio. L’Arsenal potrebbe pareggiare in un paio di occasioni, ma né il tiro di Lacazette dal limite né la botta di Smith Rowe sugli sviluppi di un corner trovano lo specchio della porta, per questione di centimetri. Il Liverpool è più pericoloso e colpisce un palo con l’incornata di Konaté al 59’. L’ingresso di Minamino dà ulteriore vivacità all’attacco dei Reds, che chiudono i conti al 79’: Alexander-Arnold inventa uno splendido lancio dalla sua metà campo, Diogo Jota scappa via sul filo del fuorigioco e con un delizioso pallonetto batte Ramsdale per il 2-0 con doppietta personale. Nel finale i Gunners non hanno più energie e chiudono in dieci per l’espulsione di Thomas Partey, che riceve il secondo giallo per un fallaccio su Fabinho. In finale di Carabao Cup va allora il Liverpool, per un partita show contro il Chelsea.