Carabao Cup: il Manchester United mette un piede in finale, battuto il Nottingham Forest

CARABAO CUP

Al City Ground finisce 3-0 per la squadra di ten Hag. I Red Devils a un passo dalla qualificazione

© Getty Images Nessun ostacolo per il Manchester United di ten Hag che vince 3-0 in casa del Nottingham Forest nell’andata delle semifinali di Carabao Cup. Al City Ground i Red Devils partono fortissimo e vanno in vantaggio con Rashford (6’). I padroni di casa reagiscono e vanno vicini al pari, ma in chiusura di primo tempo (45’) la rete di Weghorst chiude di fatto la partita. Nel finale di gara (89’) spazio anche per il gol di Bruno Fernandes.

Il Manchester United mette un piede in finale di Carabao Cup vincendo 3-0 in casa del Nottingham Forest. La squadra di ten Hag parte fortissimo e dopo 6 minuti è già in vantaggio 1-0. A sbloccare il match ci pensa sempre il solito Marcus Rashford, che realizza il 9° gol nelle ultime 10 partite. L’esterno inglese dello United parte dalla sinistra, accelera, vince un rimpallo, entra in area e spara con il sinistro sul primo palo per battere Hennessey. Il Nottingham non esce dalla partita e al 24’ si vede annullare il pareggio di Surridge (per fuorigioco del medesimo). Qualche minuto più tardi ci pensa de Gea a negare l’1-1 con una bella parata sulla conclusione balistica di Scarpa. I padroni di casa prendono fiducia, ma in chiusura di tempo arriva il raddoppio degli ospiti: Casemiro parte dalla sua metà campo, arriva in progressione fino al limite dell’area e accomoda per Antony, che conclude con il mancino. Hennessy respinge ma sul pallone si fionda Weghorst, che trova la zampata vincente del 2-0 e registra la sua prima rete in maglia United. Nella ripresa le cose non cambiano, con Rashford e compagni che sfiorano anche il terzo gol con la conclusione da fuori area di Eriksen che si stampa sull’incrocio dei pali. Con il passare del tempo l’entusiasmo (e le energie) dei padroni di casa si spengono, e in chiusura di partita (89’) Bruno Fernandes realizza il 3-0 con un destro di collo dal limite dell’area. Finisce 3-0, con gli uomini di ten Hag che mettono praticamente in cassaforte la qualificazione. Le gare di ritorno sono previste per il 31 gennaio (Newcastle-Southampton, con i Magpies che hanno vinto nella gara di andata 1-0), e per il primo febbraio (Manchester United-Nottingham Forest, a Old Trafford).