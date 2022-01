Carabao Cup, al Chelsea la semifinale di andata: 2-0 al Tottenham  

CARABAO CUP

Lukaku riconquista il campo, ma non segna: ci pensano Havertz e l’autogol di Davies a fare ‘vedere’ la finale ai Blues

Nella serata del ritorno in campo di Lukaku, perdonato da Tuchel dopo le polemiche generate dalla sua intervista, il Chelsea si prende il primo round della semifinale di Carabao Cup: 2-0 in casa sul Tottenham. Havertz sblocca il risultato al 5’ su suggerimento di Marcos Alonso; l’autogol di Davies fissa il risultato sul 2-0 al 34’. La ripresa è di pura gestione per i Blues, che non affondano il colpo. Il ritorno è in programma tra sette giorni.

Tra sette giorni è previsto il match di ritorno, ma intanto la semifinale di andata di Carabao Cup è appannaggio del Chelsea, che (se proprio non ipoteca) vede più vicina la finalissima della Coppa di Lega inglese. Blues in vantaggio contro il Tottenham già al 5’: Marcos Alonso anticipa Emerson Royal sulla sinistra e imbecca in profondità Havertz, che calcia a tu per tu con Lloris. Pallone nel sacco; a niente vale la deviazione di Sanchez. L’autore del gol dell’1-0 calcia debolmente con il destro da posizione ravvicinata: presa facile di Lloris. Al 18’ Ziyech riceve da Havertz e carica da fuori area un sinistro a giro che termina alto non di molto. Dopo l’esterno della rete di Rudiger, gli uomini di Tuchel volano meritatamente sul 2-0 al 34’: su una punizione di Ziyech, Tanganga nel rinviare di testa colpisce in pieno Davies che spedisce nella propria porta. Dopo l’autorete fantozziana degli ospiti, Lukaku colpisce di testa a botta sicura, sul cross di Ziyech, dopo essersi liberato dalla marcatura di Sanchez: Lloris rimane fermo immobile, ma la sfera esce di centimetri. Un tentativo di prima intenzione con il destro da parte di Ziyech si rivela fiacco e centrale a inizio ripresa; anche Werner fallisce il colpo del ko spedendo di pochissimo a lato. Poco dopo Lloris disinnesca un tentativo di pallonetto proprio dell’attaccante tedesco. Gli Spurs sono pressoché inesistenti allo Stamford Bridge, tranne quando Kepa si oppone al sinistro di Lo Celso al 90’. Si arriva così al fischio finale con lo stesso punteggio del primo tempo. Punteggio che, per ora, sorride al Chelsea.