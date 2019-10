Caos Catalogna, Liga: "Barcellona-Real si giochi al Bernabeu"

LIGA

Barcellona-Real Madrid al Santiago Bernabeu e non al Camp Nou? La Liga spagnola sta seriamente pensando di invertire il campo del primo Clasico del campionato in programma sabato 26 ottobre alle 13 per motivi di sicurezza. Quel sabato a Barcellona è infatti prevista una imponente manifestazione contro le condanne ai politici e leader indipendentisti catalani inflitte dal Tribunale supremo di Madrid per il loro ruolo nel tentativo di secessione del 2017.

La richiesta della LIga è stata inoltrata al 'Comité de Competición' della Federazione spagnola, l'organismo che dovrà decidere l'eventuale inversione di campo. Se venisse accettata, il Clasico di ritorno, in programma il 1° marzo, si giocherà al Camp Nou. Il Barcellona ha criticato le condanne al carcere inflitte a nove leader separatisti catalani attraverso un comunicato: "Come la detenzione preventiva, anche la pena inflitta oggi non aiuta a risolvere il conflitto perché la prigione non è la soluzione - si legge in una dichiarazione del club poco dopo che la Corte suprema spagnola ha emesso l'atteso verdetto - La risoluzione del conflitto in Catalogna deve provenire esclusivamente dal dialogo politico. Anche il tecnico del Manchester City Pep Guardiola si è unito alla protesta contro la sentenza.