Camerun qualificato in Coppa d'Africa, Seedorf e Kluivert fanno festa

24/03/2019

Il Camerun guidato da Clarence Seedorf supera 3-0 le Comore e strappa il pass per accedere alla Coppa d'Africa 2019. Per i Leoni Indomabili, a cui bastava un pareggio per qualificarsi e difendere il titolo conquistato due anni fa, a segno Choupo Moting, Christian Bassogog e Clinton Njie. Dopo il successo grande festa in spogliatoio, anche l'allenatore olandese e il suo vice Kluivert partecipano a cori e canti.