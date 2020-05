Calcio, la situazione dei principali campionati europei

CAMPIONATI ESTERI

L'evoluzione del contagio da Covid-19 ha rischedulato le date dei vari campionati con le federazioni che, d'accordo con medici e politica, stanno lavorando per un nuovo inizia. Se la Serie A spera di ripartire intorno a metà giugno, ecco la situazione dei principali campionati europei.

BUNDESLIGA, Germania (9 turni da giocare)

Una decisione verrà presa il 6 maggio quando il governo tedesco deciderà quando far ripartire il campionato. L'idea rimane quella di riprendere il 16 maggio o al massimo il 23, ovviamente a porte chiuse con tutte le misure sanitarie del caso: al massimo 300 persone all'interno degli impianti con tutti i vari rituali a cui siamo abituati (ingresso in campo coi bambini, strette di mano ecc) aboliti. Le squadre sono tornate ad allenarsi da tempo, il Wolfsburg aveva aperto le danze a fine marzo.

PREMIER LEAGUE, Inghilterra (9 turni da giocare)

Il primo maggio incontro tra i club e Lega calcio per aggiornarsi: la maggioranza vuole ripartire col campionato intorno a metà giugno con gli allenamenti che riprenderebbero il 18 maggio, situazione simile a quella italiana. Si spera di finire entro la prima settimana di agosto anche se c'è la variabile FA Cup (ferma ai quarti di finale) che complica le cose. E attenzione al sindacato calciatori: come ha spiegato Aguero, molti giocatori hanno paura.

LIGA, Spagna (11 turni da giocare)

Gli allenamenti individuali o a piccoli gruppi dovrebbero riprendere tra l'8 e l'11 maggio, una settimana più tardi la seduta in gruppo per poi tornare a giocare la terza settimana di giugno. La federcalcio spagnola ha già dichiarato che, in caso di stop definitivo, varrà la classifica attuale: un'ipotesi da tenere in conto viste le perplessità al rientro del sindacato dei calciatori.

PRIMEIRA LIGA, Portogallo (10 turni da giocare)

Il campionato portoghese tornerà il 30 maggio con partite a porte chiuse, giocatori e arbitri saranno testati il giorno stesso del match. La Serie B portoghese, invece, non riprenderà.

CAMPIONATI GIÀ CONCLUSI: LIGUE 1 (Francia), EREDIVISIE (Olanda), JUPILER PRO LEAGUE (Belgio, si attende la ratifica dell'Assemblea, più volte rinviata) e SCOTTISH PREMIERSHIP (Scozia).