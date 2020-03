Calcio inglese in lutto: Whittingham se n 'è andato a 35 anni

Il calcio inglese piange la scomparsa di Peter Whittingham, ex centrocampista dell'Aston Villa e soprattutto del Cardiff City, con cui ha militato per 11 stagioni consecutive dal 2006 al 2017. Whittingham, 35 anni, era ricoverato in ospedale dallo scorso 7 marzo, quando a seguito di una caduta accidentale in un pub aveva rimediato alcune ferite alla testa. Dopo 11 giorni di lotta, l'ex giocatore si è arreso.