Calafiori no limits: "Adesso vorrei imparare a fare anche il centrocampista"

Riccardo Calafiori ha raccontato in un'intervista esclusiva realizzata in collaborazione tra Undici e Cronache di Spogliatoio il suo percorso fino all'Arsenal e alla Nazionale. "Sicuramente non è stato facile. Ma è partito tutto da me. L'ho vissuta come una sfida personale, era quello che volevo dimostrare a me e a tutti: poter stare ad ogni livello - ha spiegato l'ex difensore del Bologna -. Però non è stato un caso, ci sono arrivato col lavoro, e c'è ancora tanto da fare, perché il calcio non è mai un percorso lineare, ma ci sono degli alti e dei bassi".