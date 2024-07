Calafiori è dell'Arsenal: il Bologna chiude a 45 milioni più bonus per il difensore

MANCA SOLO L'UFFICIALITA'

L'accordo era già stato trovato da giorni ma è stato ritardato da questioni burocratiche

© Getty Images Ormai ci siamo: Riccardo Calafiori è un giocatore dell'Arsenal. Manca solo l'annuncio ufficiale ma la trattativa può considerarsi chiusa. E così il calcio italiano perde un altro elemento importante, a dimostrazione di quanto la potenza economica di certi campionati sia ormai insostenibile per il nostro pallone. La cifra finale dell'affare è particolarmente ingente: 45 milioni di euro più 5 di bonus. Il ritardo è stato la conseguenza di questioni burocratiche e al riconoscimento della percentuale sulla rivendita al Basilea, stabilita al 50%.

Al netto di quanto speso nello scorso mercato il Bologna incasserà circa 23 milioni di euro. Per Calafiori previsto un contratto di quattro milioni per i prossimi cinque anni da passare all'Emirates Stadium alla corte di Arteta. Possibile che già domani il difensore possa essere a Londra per firmare con i Gunners. A questo punto i rossoblù devono intensificare l'assalto a Hummels, il centrale che andrà a coprire il posto lasciato vacante dall'azzurro.