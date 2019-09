Cafù dopo la morte del figlio: "Tutti continuino a pregare per noi"

Marcos Cafù scrive su Instagram dopo la scomparsa del figlio Danilo, morto a soli 30 anni a causa di un malore mentre giocava a calcio. "Io e la mia famiglia vorremmo ringraziare tutti voi per il supporto! Grazie per ogni messaggio, per la preoccupazione e per tutto il vostro affetto", il pensiero rivolto dall'ex terzino brasiliano di Roma e Milan a quanti hanno espresso sostegno e vicinanza. "Sto leggendo tutti i messaggi, ma sfortunatamente non sarò in grado di rispondere a tutti! Ma il vostro sostegno fa la differenza nel mio recupero e di tutta la mia famiglia. Che tutti possano continuare a pregare per noi. Il vostro sostegno ci rafforza", ha aggiunto. Nell'immagine postata si vede lo stesso Cafù sorridere accanto al figlio: una scena che purtroppo non si potrà più ripetere per colpa di un destino crudele.