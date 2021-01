Bundesliga: vendetta Bayern, 4-1 all’Hoffenheim e +10 sul Lipsia. Vince anche il Dortmund

GERMANIA

Nel diciannovesimo turno di Bundesliga, il Bayern batte 4-1 l'Hoffenheim e vendica la sconfitta (con lo stesso risultato) dell'andata: in gol Boateng, Müller, Lewandowski e Gnabry, bavaresi ora a +10 sul secondo posto in attesa di Lipsia-Leverkusen. Vince anche il Dortmund: 3-1 in rimonta all'Augsburg grazie a Delaney, Sancho e all'autorete di Uduokhai. L‘Eintracht supera 3-1 l’Hertha, 1-1 in Werder Brema-Schalke e Union Berlino-Mönchendlagbach.

BAYERN-HOFFENHEIM 4-1

Vendetta perfetta per il Bayern Monaco, che restituisce all'Hoffenhem il 4-1 dell'andata. Primo tempo ricco di occasioni all'Allianz Arena: la prima è per gli ospiti, ma Neuer è bravo a parare con il piede su Bebou. I bavaresi, invece, rispondono con il delicato pallonetto di Müller che si stampa sulla traversa. Al 26', altra incredibile opportunità per gli ospiti, con Bebou che non riesce ad insaccare di testa da pochi passi su cross di Kramaric. Sei minuti dopo, la partita si sblocca: angolo di Kimmich e colpo di testa di Boateng, che porta in vantaggio il Bayern. Il 2-0 arriva a fine primo tempo: al 43', Lewandowski accomoda il pallone per Müller, che con il sinistro dal limite dell'area non sbaglia. Un solo giro d'orologio e l'Hoffenheim accorcia: cross di Bebou e sinistro al volo di Kramaric. Nella ripresa, però, il Bayern chiude i giochi nel giro di sei minuti: al 57', infatti, Lewandowski approfitta dell'errore di Posch e Baumann e firma il tris, mentre al 63' Gnabry riceve da Coman e deposita in rete il poker. Al 70' arriverebbe anche il quinto gol di Pavard, ma la rete viene annullata per fuorigioco di Sané. Finisce 4-1: quarta vittoria di fila per il Bayern, che sale a quota 45.

DORTMUND-AUGSBURG 3-1

Dopo tre turni senza vittorie, il Dortmund torna al successo battendo 3-1 l'Augsburg. Al Signal Iduna Park, i gialloneri partono forte e costruiscono tre occasioni nei primi 10 minuti, tutte fallite però da Sancho, Brandt (bravo Gikiewicz) e Haaland. L'Augsburg, allora, ne approfitta e passa in vantaggio con Hahn, che punisce dalla distanza Hitz. La formazione di Terzic ha la grande occasione di pareggiare al 21', ma Haaland sbaglia il rigore causato dal tocco di mano di Gruezo: è il secondo errore dal dischetto consecutivo dopo quello di Reus con il Mainz. Il pareggio arriva comunque al 26': punizione di Reus e colpo di testa vincente di Delaney. La rimonta si completa nella ripresa grazie a Sancho, che riceve da Guerreiro e, solo davanti a Gikiewicz, non sbaglia. Al 76', infine, l'autogol di Uduokhai chiude la partita e regala il 3-1 al Dortmund: i gialloneri vincono e salgono a 32 punti.

EINTRACHT-HERTHA 3-1

L'Eintracht si conferma una delle squadre più in forma della Bundesliga grazie al 3-1 sull'Hertha. A Francoforte, i protagonisti sono due ex Milan: dopo un primo tempo senza reti, infatti, l'Hertha passa in vantaggio al 66' con Piatek, che insacca su assist di Cunha. Passano due minuti, però, e l'Eintracht pareggia grazie al colpo di testa di André Silva, bravo a capitalizzare il cross di Kostic. Nel finale arriva addirittura la rimonta con l'incornata di Hinteregger, che all'85' trova il 2-1, mentre nel recupero c'è tempo per la doppietta di André Silva, che su rigore fissa il definitivo 3-1. L'Eintracht ottiene la sesta vittoria nelle ultime sette partite e si porta a quota 33.

UNION BERLINO-BORUSSIA MONCHENGLADBACH 1-1

Finisce 1-1 lo scontro diretto per un piazzamento in zona Europa tra Union Berlino e Borussia Mönchengladbach. I padroni di casa passano in vantaggio al 32' grazie al poderoso colpo di testa di Knoche sulla punizione battuta da Ingvartsen. La formazione di Rose, però, trova il pareggio allo scoccare dell'ora di gioco con Plea, bravo a battere Luthe sull'assist di Hofmann. L'1-1 serve più al M'Gldbach, che mantiene il +3 proprio sull'Union, ma si fa raggiungere a quota 32 dal Dortmund.

WERDER BREMA-SCHALKE 1-1

Finale pirotecnico a Brema tra il Werder e lo Schalke. Gli ospiti passano in vantaggio 38' con Mascarell, che riceve da Harit e dal limite fulmina Pavlenka. Nella ripresa, i padroni di casa insistono e, dopo aver sfiorato il pareggio al 75' con il colpo di testa di Osako parato da Fahrmann, trovano l'1-1 al 78' grazie a Mohwald. All'ultima azione, Eggestein trova il gol per i padroni di casa, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Un punto che consente comunque al Werder di allungare sul penultimo posto, mentre lo Schalke non riesce ad agganciare il Mainz e si conferma fanalino di coda con appena 8 punti.