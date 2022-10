Bundesliga: l'Union Berlino vince ed è leader solitaria

GERMANIA

I berlinesi sconfiggono 1-0 lo Stoccarda e tornano in testa da soli: +2 sul Friburgo, fermato dall'Hertha, e +4 sulla coppia formata da Bayern e Dortmund

© Getty Images La nona giornata della Bundesliga riporta in testa da sola l'Union Berlino, che si libera della scomoda compagnia del Friburgo. I berlinesi sconfiggono 1-0 lo Stoccarda grazie a Jaeckel e approfittano dell'aiuto dei rivali cittadini dell'Hertha, che ferma l'attuale seconda in classifica sul 2-2. Union a +2 sul Friburgo, Bayern e Dortmund inseguono a quattro punti. Nell'altra sfida odierna, 5-2 del 'Gladbach nel Rhine Derby contro il Colonia.

STOCCARDA-UNION BERLINO 0-1

Prosegue la marcia dell'Union Berlino, che approfitta dello stop del Friburgo per tornare in testa da sola: i berlinesi sconfiggono 1-0 lo Stoccarda e ora guidano la Bundesliga con 20 punti. Sfida complicata, quella della Mercedes-Benz Arena: i padroni di casa impegnano subito Rønnow, decisivo su Zagadou e sulla punizione di Ito. Alla mezz'ora ecco un'altra chance, sprecata da Guirassy, mentre nel finale è l'Union ad andare vicina al gol con la conclusione acrobatica di Giesselmann. Si va al riposo sullo 0-0, che sembra destinato a persistere in un secondo tempo privo di emozioni. Al 76', però, ecco l'episodio decisivo: corner di Giesselmann e testa di Jaeckel, che batte Muller con la combinazione palo-gol. Lo Stoccarda si getta in avanti e colpisce un palo, ma resta subito in dieci per la doppia ammonizione a Guirassy (82'). Il finale è tutto dell'Union, vicina al raddoppio con Pantovic e Leweling. Finisce però 1-0, i berlinesi volano a +2 sul Friburgo e +4 sulla coppia Bayern-Dortmund.

HERTHA-FRIBURGO 2-2

Impresa dell'Hertha Berlino, che ferma il Friburgo: all'Olympiastadion finisce 2-2, con la rimonta berlinese che viene vanificata dal pari siglato da Schade. Gli ospiti rischiano grosso in avvio, con Grifo a perdere un pallone prezioso e l'occasione per Lukebakio, ma trema anche l'Hertha: Gregoritsch spreca, dopo la folle uscita di Christensen. Il portiere danese si supera su Kyereh, ma deve cedere al 22': segna proprio l'ex St. Pauli, su assist di Doan. Il vantaggio del Friburgo dura undici minuti, e al 32' l'Hertha pareggia: Gunter colpisce di mano sul cross di Jovetic (buona partita per lui), Lukebakio trasforma il rigore ed è 1-1. La rete trasforma i padroni di casa, che vanno vicini al vantaggio con Ejuke e Kenny. Il Friburgo è in apnea e l'Hertha ribalta il risultato al 61' con Suat Serdar e il suo letale rasoterra dal limite, ma il vantaggio non dura: Schade approfitta dell'errore in uscita di Christensen e sigla il definitivo 2-2 al 78'. Pareggio all'Olympiastadion, con l'Hertha che non si schioda dalla zona-retrocessione e il Friburgo che scivola a -2 dall'Union Berlino.

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH-COLONIA 5-2

Il Borussia Mönchengladbach si riscatta dopo il ko col Werder Brema (5-1) e domina il Rhine Derby, sconfiggendo 5-2 il Colonia. Avvio equilibrato al Borussia Park, con le squadre che studiano come farsi male. La sfida, molto tattica, si sblocca per un episodio: il colpo di testa di Friedrich scardina la difesa del Colonia, ed è vantaggio Gladbach al 27'. Passano tre minuti, e arriva subito il pari: Kainz subisce fallo in area, visto dal Var, e trasforma il rigore dell'1-1. L'austriaco è ancora protagonista, in negativo, nel finale di tempo. Una sua gomitata ad Hofmann vale la seconda ammonizione e il rosso, ma soprattutto regala al Borussia il rigore del sorpasso: lo trasforma Bensebaini nel recupero. Nella ripresa, il Gladbach trova subito il tris: lo realizza Stindl al 46', con un violento rasoterra dal limite. Thuram spreca due chances, ma il Borussia domina e cala il poker al 75': lo sigla Bensebaini, sull'assist di Hofmann. Il Colonia accorcia con Huseinbasic (82'), ma viene subito ricacciato indietro: Marcus Thuram sigla il definitivo 5-2 al 91'. Grande vittoria del Gladbach, che aggancia il Werder a 15 punti.