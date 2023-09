Bundesliga: prosegue la marcia del Leverkusen, è crisi nera per l'Union di Bonucci

GERMANIA

Le aspirine sconfiggono 3-0 il Mainz e restano in testa al campionato con 16 punti, aspettando la risposta del Bayern. Vincono Wolfsburg e Stoccarda, è crisi per i berlinesi: quarto ko di fila

© Getty Images La Bundesliga assiste a un altro show offensivo del Bayer Leverkusen, che batte 3-0 il Mainz: van den Berg (aut.), Alex Grimaldo e Hofmann mantengono Xabi Alonso in vetta con 16 punti, aspettando il Bayern. Successi preziosi per Wolfsburg e Stoccarda, che regolano 2-0 Eintracht e Colonia, mentre è crisi nera per l'Union Berlino: quarto ko di fila per Bonucci e compagni, ko con l'Heidenheim. Si sblocca, invece, il Gladbach: 3-1 al Bochum.

MAINZ-BAYER LEVERKUSEN 0-3

Prosegue inarrestabile la marcia del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, forte candidato alla panchina del Real Madrid per il 2024/25, che mantiene la vetta della Bundesliga col 3-0 al Mainz. Sono i padroni di casa ad iniziare meglio, sfiorando la rete con Fernandes e mostrando grande padronanza della palla, ma al 18' ecco la beffa: Frimpong crossa e van den Berg, per anticipare gli attaccanti, beffa Zentner. La gara non sblocca del tutto il Leverkusen, sottotono nel primo tempo con un dato che lo certifica: solo dodici palloni toccati per Boniface. Nella ripresa il Mainz spaventa i rivali, con la grande parata di Hradecky su Onisiwo e la chance per Gruda. Ancora una volta, però, i padroni di casa vengono colpiti nel loro momento migliore: è Alex Grimaldo a firmare il 2-0 con una stupenda punizione, che non lascia scampo a Zentner al 59'. Xabi Alonso fa turnover in vista dell'Europa League, sostituendo Wirtz, ma al 66' ecco il tris firmato da Hofmann. Nel finale Boniface va vicino al poker, prima di essere sostituito. Vince 3-0 il Leverkusen ed è ancora primo, con 16 punti e venti reti segnate (record del club) in sei gare. Ultimo a quota uno il Mainz, con Colonia e Darmstadt.

COLONIA-STOCCARDA 0-2

Continua a sorprendere lo Stoccarda, che si mantiene in zona-Champions scavalcando il Borussia Dortmund e conquistando la quinta vittoria in sei gare. Nel 2-0 al Colonia non trova il gol Guirassy, capocannoniere della Bundesliga con dieci reti, col match che si sblocca solo nella ripresa e dopo i cambi iperoffensivi di Hoeneß, che cambia tutto l'attacco ad eccezione del francese. L'eroe di giornata è Deniz Undav, ex attaccante di Union Sg e Brighton, che subentra al 62' e trova una doppietta: al 68' la rete del vantaggio dopo soli sei minuti dal suo ingresso, nel finale ecco invece il gol che spegne le residue speranze dei padroni di casa. Lo Stoccarda sale a 15 punti e resta a un punto dalla vetta, Colonia ultimo a quota uno.

WOLFSBURG-EINTRACHT FRANCOFORTE 2-0

Campionato d'alta classifica anche per il Wolfsburg, che si mantiene nella lotta per le coppe europee sconfiggendo 2-0 un Eintracht sempre più lontano dalle prestazioni a cui ci eravamo abituati. La gara è senza storia nel primo tempo e viene sbloccata da uno dei grandi protagonisti della Bundesliga: è Jonas Wind a portare in vantaggio la formazione di casa al 31'. Nella ripresa l'Eintracht si innervosisce, dopo aver cercato senza esito il pari, e resta in dieci per la doppia ammonizione a Gotze. Il Wolfsburg può così controllare e portare a casa una vittoria preziosissima, sublimata dalla doppietta di Wind all'84': l'ex Copenhagen sale così a 7 gol in 6 giornate della Bundesliga. I Lupi, grazie ai suoi gol, volano a quota 12 punti e si mantengono nella top-7. Eintracht fermo a quota 7 e in ottava posizione, affiancato da Heidenheim e Friburgo (che giocherà domani).

HEIDENHEIM-UNION BERLINO 1-0

Prosegue la crisi nera dell'Union Berlino, che eguaglia la striscia negativa da record del club. Bonucci, Gosens e compagni vanno ko per la quarta giornata consecutiva e iniziano a vedere gli spettri di una stagione negativa, nonostante i cinque punti di margine sulla zona-retrocessione. Questa volta è la neopromossa Heidenheim a sconfiggere l'Union, ingabbiandola con la sua organizzazione tattica e ovviando al 3-4-3 disegnato da Fischer, che comprende Bonucci come totem difensivo. Nella ripresa, invece, ecco le efficaci ripartenze e la rete decisiva, firmata da Beste al 59'. Fischer sostituisce ancora Bonucci per passare a quattro e inseguire il pari, che non arriva. Ko per l'Union, che si ferma a quota 6 e alle due vittorie d'inizio stagione, venendo superata dall'Heidenheim (7).

BOCHUM-BORUSSIA MONCHENGLADBACH 1-3

Dopo aver ottenuto solo due punti nelle precedenti cinque giornate, si sblocca il Borussia Monchengladbach ed è un successo (a suo modo) da record: il 3-1 al Bochum è solo la seconda vittoria nelle ultime 22 trasferte, che mancava da gennaio e da dieci gare esterne. Si inizia con dieci minuti di ritardo per la contestazione e le intermperanze dei tifosi del Gladbach, coi giocatori costretti a riprendere il riscaldamento. Ne fa le spese Matus Bero, che costringe il Bochum al cambio dopo soli sette minuti. La perdita di un'arma offensiva espone la formazione di casa, che al 27' passa in svantaggio con la rete di Neuhaus. Nel finale il ferale uno-due di Plea, che raddoppia al 37' e firma la sua tripletta nel maxi-recupero (48'). Seoane ritrova Cvancara, ma anche le fragilità difensive dei suoi nell'ultima mezz'ora: Losilla firma il 3-1 al 68' e troverebbe anche la doppietta nel recupero, prima dell'intervento del Var, che annulla per un fallo precedente. Vince il Gladbach, ma senza convincere nella ripresa: il 3-1 manda comunque i Fohlen a cinque punti e li allontana dalla zona calda. Bochum fermo a quota tre.