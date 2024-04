Bundesliga: pokerissimo del Bayern Monaco, Union Berlino strapazzato

GERMANIA

I bavaresi vincono 5-1 in trasferta con le reti di Goretzka, Kane, Tel e Müller (doppietta), conservando il secondo posto

© Getty Images Il Bayern Monaco vince 5-1 in casa dell’Union Berlino nella 30a giornata di Bundesliga e resta secondo in classifica: Goretzka apre al 29’, Kane raddoppia su calcio di punizione, Müller (doppietta) e Tel chiudono nella ripresa. Importante successo del Lipsia nella lotta Champions: Sesko ed Openda firmano il 2-1 all’Heidenheim. Il Wolfsburg batte 1-0 il Bochum ed ipoteca la salvezza, 4-3 tra Hoffenheim e M’Gladbach. Colonia-Darmstadt 0-2.

UNION BERLINO-BAYERN MONACO 1-5

Bavaresi fin da subito pericolosi con Choupo-Moting, mentre Gosens e Tousart provano ad insidiare la porta difesa da Neuer. La sfida si sblocca alla mezz'ora grazie alla rete di Goretzka, che viene smarcato dal geniale colpo di tacco di Tel e calcia all'incrocio dei pali dopo un perfetto inserimento in area di rigore. Kane realizza il raddoppio in chiusura di parziale con un bel calcio di punizione. Müller cala il tris ad inizio ripresa, sfruttando un morbido cross di Choupo-Moting sul secondo palo, mentre Tel la chiude definitivamente all'ora di gioco finalizzando a tu per tu con Ronnow un perfetto assist di Kane. Al 66’ arriva anche il 5-0, firmato ancora da Müller con una girata aerea su cross dalla trequarti di Goretzka. Nel finale c'è spazio per il gol della bandiera di Vertessen. Il Bayern Monaco sale così a 66 punti, +3 dallo Stoccarda (in campo domani), mentre l’Union Berlino resta a +3 sul Mainz.

HEIDENHEIM-LIPSIA 1-2

Importante vittoria dei sassoni, che guadagnano tre punti sul Dortmund nella corsa al quarto posto. Il più pericoloso degli uomini di Marco Rose nel primo tempo è Sesko, che porta in vantaggio gli ospiti con un destro da bomber d'area al 42’. I padroni di casa pareggiano con Dovedan al 69’ sugli sviluppi di un calcio piazzato, ma Openda regala i tre punti al Lipsia a cinque minuti dal 90’.

COLONIA-DARMSTADT 0-2

Lo scontro di fondo classifica sorride al fanalino di coda Darmstadt, ad un passo dalla retrocessione. Dopo il palo colpito dal Colonia in avvio di partita con Alidou, Klarer sblocca la partita all'ora di gioco sugli sviluppi di un corner, mentre Wilhelmsson la chiude nel recupero. I padroni di casa mancano così la possibilità di avvicinarsi allo slot-spareggio del Mainz, che resta a +4 con una partita in più da giocare.

HOFFENHEIM-M’GLADBACH 4-3

Partita pirotecnica tra due formazioni senza quasi più nulla da chiedere al campionato: l’Hoffenheim sfiora il vantaggio con il palo di Beier alla mezz'ora e lo trova al 36’ con Weghorst, ma Hack fissa il pareggio tre minuti dopo. L'ex attaccante dello United trova un altro legno in avvio di ripresa, ma ci pensa Prömel a riportare avanti i suoi all'ora di gioco con una conclusione dalla distanza che termina all'incrocio dei pali. Kabal cala il tris al 66’ con un altro tiro vincente da fuori area, ma il Gladbach trova la forza di rimontare con la Hack, capace di accorciare le distanze di testa al 78’ e fissare la tripletta ancora da corner al 90’. Nemmeno il tempo di esultare e Stach regala il successo ai padroni di casa.

WOLFSBURG-BOCHUM 1-0

Vittoria vitale per il Wolfsburg, che si porta a +5 dal Mainz ed avvicina la salvezza, lasciando gli ospiti con un solo punto di vantaggio sulla zona spareggio. Decide la rete di Wind, che al 43’ trova il mancino vincente in area di rigore con un perfetto diagonale.

RISULTATI E CLASSIFICHE