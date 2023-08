Bundesliga, poker del Bayern: doppio Sané, goal e assist per Kane

GERMANIA

I bavaresi vincono 4-0 in casa del Werder Brema con le reti del tedesco (4’ e 91’), dell’inglese (74’) e di Tel (94’)

© Getty Images La Bundesliga 2023/2024 si apre con la sfida tra Werder Brema e Bayern Monaco. Al Weserstadion gli uomini di Thomas Tuchel vincono con il risultato di 0-4. Sblocca l’incontro Leroy Sané dopo 4’, che realizza dopo uno scambio con Harry Kane che poi al 74’ riceve in area da Davies e batte con il destro il portiere avversario Pavlenka per il raddoppio. Al 91’ in rete ancora il tedesco, servito da Müller, e al 94’ cala il poker il giovane Tel.

Dopo la sonora sconfitta in Supercoppa di Germania, oggi è tempo per il Bayern Monaco di dare il via alla Bundesliga. Nella cornice del Weserstadion, gli uomini di Tuchel superano per 0-4 il Werder Brema. Harry Kane e Kim Min-Jae partono dall’inizio al posto di Tel e De Ligt, dietro all’inglese ci sono Sané, Musiala e Coman. Werner invece si affida davanti a Ducksch e Füllkrug. Nemmeno quattro minuti ed è subito rete: recupero palla degli ospiti, l’ex City scambia a metà campo con il nuovo centravanti e si lancia a tutta velocità verso la porta di Pavlenka, battuto con un preciso interno destro a incrociare. La risposta dei padroni di casa arriva poco dopo, quando sugli sviluppi di un calcio di punizione realizza l’attaccante tedesco ma in fuorigioco, quindi si resta 0-1. Al 19’ sfiorano il raddoppio Musiala e Mazraoui, che ci provano da fuori ma la loro conclusione sfiora il palo.

La ripresa inizia con una doppia grande occasione per il Werder: Füllkrug prima trova un filtrante interessante per Bittencourt, che colpisce largo da pochi passi, mentre poco dopo è lui a sprecare da ottima posizione, calciando alle stelle di sinistro. Al 58’ Davies assiste Coman in area, il francese calcia verso l’angolo lontano e colpisce il palo. Tre minuti e Kane riceve sulla trequarti, arriva al limite e incrocia col destro, ma Pavlenka mette in angolo con un ottimo intervento. Sul corner arriva il ribaltamento di fronte che libera al tiro dal limite Stage, che lascia partire un bolide che termina di poco fuori. Al 75’ il terzino canadese serve l'inglese, che controlla e batte l’estremo difensore avversario con il destro, inaugurando la sua nuova esperienza. Nel recupero arrivano tris e poker: prima Sané scambia in area con Müller e realizza la propria personale doppietta, poi Tel riceve palla ancora da Davies e chiude il match con un destro sul primo palo.

