Bundesliga, Paderborn e Schalke nella storia: la prima volta della quarta sostituzione

PRIMA VOLTA

Fortuna Dusseldorf-Paderborn nella storia del calcio. In Germania nasce il nuovo calcio post-coronavirus e la sfida della Merkur Spiel-Arena verrà per sempre ricordata perché è stata la prima ad inaugurare la nuova regola che consente di fare fino a cinque sostituzioni nell'arco dei 90'. Al minuto 73 del recupero della 26esima giornata di Bundesliga il tecnico del Paderborn, Baumgart, ha infatti mandato in campo Sabiri e Zolinski, che di fatto hanno rappresentato terzo e quarto cambio. Bundesliga, le esultanze a norma di distanziamento...più o meno Getty Images

Applausi e sorrisi a distanza, oppure un più ravvicinato "batti gomito": il coronavirus ha cambiato il modo di celebrare un gol. Non per tutti però, visto che qualcuno si è dimenticato le regole imposte dal protocollo...





Ma non è finita qui, perché tre minuti più tardi anche lo Schalke, sotto di quattro reti contro il Borussia Dortmund di Haaland, ha effettuato la quarta sostituzione e altri tre minuti dopo è toccato anche al Fortuna Dusseldorf. Paderborn e Schalke poi, nel giro di pochi minuti, hanno effettuato anche il quinto, altrettanto storico, cambio (l'Ifab ha infatti deciso che per tutto il 2020 le squadre potranno effettuare un massimo di cinque sostituzioni, così da proteggere maggiormente la salute dei calciatori e limitare il rischio infortuni).

Da notare anche che, dopo le varie sostituzioni, ai giocatori che lasciano il campo viene fornita una mascherina che va indossata prima di sedersi vicino (ma comunque alla distanza di sicurezza di un metro e mezzo) ai compagni.

LA REGOLA - Durante le rimanenti gare del campionato tedesco sarà possibile per i club operare fino a 5 sostituzioni, distribuite però soltanto su 3 "finestre" temporali. In un primo momento i club di Bundes avevano deciso di includere l'intervallo tra queste finestre, ma la nuova regola lo esclude e quindi anche gli allenatori che faranno cambi tra primo e secondo tempo potranno sfruttare comunque altri 3 "slot" a gioco in corso (nelle gare di coppa che prevedono i supplementari ci sarà la possibilità di una ulteriore finestra - oltre a quelle "avanzate" dai 90 minuti, e di un'ulteriore sostituzione, arrivando così fino a 6).

