Bundesliga: Paco Alcacer nel recupero, Borussia primo da solo! Il Bayern pareggia a Friburgo

30/03/2019

FRIBURGO-BAYERN MONACO 1-1

Il Friburgo è tranquillo nella sua posizione di centro classifica e questa serenità gli permette di interpretare il primo tempo con grande spensieratezza. I padroni di casa non hanno paura di giocare, correre e tenere alti i ritmi della gara di fronte a un Bayern Monaco che non vuole perdere terreno nei confronti del Borussia Dortmund subito prima dell’incrocio dell’Allianz Arena. Il pomeriggio complicato per la squadra di Kovac inizia però presto, perché al 3’ Holer stacca di testa in area e manda il pallone all’angolino per il vantaggio del Friburgo. Il Bayern incassa il gol numero 28 del suo campionato, tanti quanti nell’intera scorsa stagione. Il rendimento difensivo è cambiato, quello che non è cambiato è il rapporto di Lewandowski con il gol e al 22’ è il polacco a riportare in parità la situazione: Goretzka rimette in area dopo un calcio d’angolo, controllo e girata per il numero 9 del Bayern, 14 gol in 14 sfide contro il Friburgo. Nella ripresa il Friburgo cala a livello fisico, il Bayern si mette in modalità assedio, ma manca di verticalità e velocità nelle giocate. Le occasioni migliori arrivano solo nel finale, ma Lewandowski sbaglia un gol non da lui e al 91’ Goretzka si ferma contro il palo.



BORUSSIA DORTMUND-WOLFSBURG 2-0

Due gol in appena tre minuti, tra il 91’ e il 94’, per battere il Wolfsburg e arrivare all’Allianz Arena con due punti di vantaggio sul Bayern Monaco e due risultati su tre a disposizione. Difficile pensare a una situazione migliore per il Borussia Dortmund di Favre che ringrazia l’ex Valencia per tornare in solitaria davanti a tutti in classifica. Gara complicata e nervosa nel primo tempo, il Borussia fatica a rendersi pericoloso in avanti, nella ripresa c’è più possesso palla per i gialloneri, ma nemmeno le giocate e i cambi di passo di Sancho sembrano bastare per approfittare del passo falso del Bayern a Friburgo. Serve un episodio, magari un calcio piazzato e a trovare la soluzione giusta è Paco Alcacer in pieno recupero che dal limite dell’area non fa fare una bella figura a Casteels, muove la rete e manda in delirio il muro giallonero. Sull’ultima azione della gara arriva anche la doppietta per Paco Alcacer con un rigore in movimento a chiudere un contropiede.



Nelle altre gare del pomeriggio il Norimberga vince la terza partita del proprio campionato battendo 3-0 l’Augsburg con i gol di Ishak al 52’, Matheus Pereira all’88’ e Lowen al 91, cade male invece il Gladbach che perde 3-1 sul campo del Fortuna Dusseldorf: a segno per i padroni di casa Hennings al 6’ e al 16’, in mezzo Stoger al 12’, per una partita già definita e che la rete di Zakaria all’83’ non cambia nella sua sostanza. Successo casalingo anche per il Werder Brema contro il Mainz per 3-1, i gol sono di Rashica al 3’ e Kruse al 36’ e al 63’ per i verdi, in mezzo Quaison al 52’.