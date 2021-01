Bundesliga: Lipsia e Dortmund fermate sul pareggio, il Bayern resta in vetta

GERMANIA

Continuano a rallentare le avversarie del Bayern Monaco in Bundesliga. Nella sedicesima giornata, il Lipsia non va oltre il 2-2 in casa del Wolfsburg, con Orban a firmare il pari dopo la rimonta sfiorata dai padroni di casa con Weghorst e Steffen. Non va meglio al Dortmund, che impatta 1-1 in casa contro il fanalino di coda Mainz: Oztunali segna al 57', poi Meunier pareggia al 73’ e Reus sbaglia il possibile rigore della vittoria.

Dopo Bayern Monaco e Borussia Dortmund, l’Union Berlino si conferma nuovamente in grande spolvero contro le big. I capitolini, infatti, avevano pareggiato contro i campioni di Germania e vinto contro i gialloneri e questa volta a farne le spese è il Bayer Leverkusen, battuto a Kopenick 1-0. Nonostante il predominio territoriale diffuso, gli ospiti vengono puniti da un pallone perso in uscita, su cui Teuchert si rivela implacabile.

Il piano tattico è evidente sin dalle prime battute, con i padroni di casa che lasciano gestire il possesso palla al Bayer. Il gioco delle Aspirine si sviluppa sulle corsie, dove Bailey e Diaby mettono in crisi la retroguardia di casa. La formazione di Peter Bosz rischia però di capitolare sulla frustata di Friedrich: palo pieno direttamente da corner (15’). Al 24’ Fischer deve ricorrere al primo cambio forzato, inserendo il match-winner di questa sera, Teuchert, al posto di Becker. Baumgartlinger dal limite e Amiri dal cuore dell’area creano gli ultimi sussulti di una prima frazione a forti tinte rossonere.

Gli ospiti ripartono gettandosi immediatamente nell’area avversaria, ma sempre con poca lucidità. Molto più efficace l’azione dell’Union Berlino, che alla seconda vera chance trova ancora il montante con il diagonale di Teuchert (51’). La gara si mantiene frizzante, ma subentra rapidamente la stanchezza. Quando la contesa sembra accingersi a concludersi in parità, lo stesso attaccante anticipa il gong con un tocco sotto da attaccante di razza all’88’. Il modo migliore per festeggiare la cinquantesima partita in Bundesliga nella storia del club.

Prosegue così il periodo negativo delle Aspirine, che falliscono il sorpasso al secondo posto ai danni del Lipsia e che adesso vedono seriamente messa a rischia la propria terza posizione; tallonati proprio dall’Union (distante ora un solo punto), nonché con la prospettiva di essere scavalcati dal Dortmund domani pomeriggio.

WOLFSBURG-LIPSIA 2-2

Il Lipsia non riesce a rialzarsi dopo il ko interno con il Dortmund e non va oltre il 2-2 in casa del Wolfsburg. Alla Volkswagen Arena, la formazione di Nagelsmann impiega appena 4 minuti a passare in vantaggio: Angelino serve dall'altro lato dell'area Mukiele, che supera Casteels. I padroni di casa sembrano completare la rimonta con il colpo di testa di Weghorst (22') e il sinistro di Steffen (35') deviato da Orban, che però si riscatta al 54' firmando il 2-2 in mischia. Il Wolfsburg non ci sta e otto minuti dopo colpisce il palo con il colpo di testa di Brooks, sfiorando anche il 3-2 nel finale con l'incornata di Guilavogui. Finisce in parità: il Lipsia è a -1 dal Bayern, che vincendo col Friburgo troverebbe il +4 e il titolo di campione d'inverno. Secondo pareggio consecutivo, invece, per il Wolfsburg, che scivola al sesto posto con 26 punti.

DORTMUND-MAINZ 1-1

Dopo aver già spaventato il Bayern all'Allianz Arena, il Mainz sfiora l'impresa in casa del Dortmund, capace solo nel finale di pareggiare 1-1 con il fanalino di coda. I gialloneri provano subito a mettere le cose in chiaro con il gol di Haaland, annullato però per fuorigioco. La partita si decide nella ripresa con la conclusione di Otzunali che fulmina Burki al 57'. I padroni di casa soffrono, e gli ospiti ne approfittano per sfiorare il raddoppio con la traversa colpita di testa da Hack. La formazione di Terzic pareggia al 73' con Meunier, poi sbaglia clamorosamente l'occasione di vincere: Hack commette fallo in area, ma dal dischetto Reus non trova neanche lo specchio della porta. L'1-1 impedisce al Dortmund di superare il Leverkusen: ora, il quinto posto dell'Union Berlino dista solo un punto. Il Mainz, invece, aggancia momentaneamente lo Schalke a 7 punti.

WERDER BREMA-AUGSBURG 2-0

Il Werder Brema piega nel finale l'Augsburg e si allontana dalla zona retrocessione. Dopo un primo tempo senza reti, gli ospiti spaventano i padroni di casa con la conclusione di Caligiuri sventata da Pavlenka. Il gol che sblocca il match arriva proprio negli ultimi minuti: all'84', infatti, Gebre Selassie fulmina Gikiewicz e firma l'1-0, mentre Agu chiude i giochi quattro minuti dopo e regala tre punti preziosi al Werder, ora a +6 sulla zona playout.

COLONIA-HERTHA 0-0

Finisce senza reti tra Hertha e Colonia, che resta al terzultimo posto. Dopo un primo tempo senza emozioni, la partita si accende nella ripresa: Wolf sfrutta un rimpallo e conclude, senza però centrare lo specchio della porta. Gli ospiti vanno vicini al gol con la traversa colpita da Alderete al 64' e il palo all'83' di Guendouzi. Lo 0-0 serve più all'Hertha, che conserva il tredicesimo posto e il +5 sul Colonia, terzultimo e in zona playout.

HOFFENHEIM-ARMINIA BIELEFELD 0-0

Finisce 0-0 tra Hoffenheim e Arminia Bielefeld, un pareggio che non permette a nessuna delle due squadre di allungare sul Colonia. Ospiti pericolosi al 38' con Doan, che ci prova su punizione dal limite sfiorando però soltanto la traversa. Il finale non regala emozioni: lo 0-0 consente a Hoeness di restare a +4 sul terzultimo posto, mentre gli ospiti non riescono ad abbandonare la quartultima piazza.

