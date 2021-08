Bundesliga: Bayern, Leverkusen e Friburgo volano in testa, all’Eintracht non basta Hauge

GERMANIA

I bavaresi stendono 5-0 l’Hertha. 4-1 ad Augsburg e 3-2 a Stoccarda rispettivamente per le Aspirine e per la squadra di Streich. Nonostante il vantaggio firmato dall’ex Milan, il Francoforte è raggiunto sull’1-1

Il Bayern Monaco centra la seconda vittoria in tre turni di Bundesliga e vola in testa alla classifica con 7 punti: Hertha Berlino travolto 5-0 con tripletta di Lewandowski e gol di Muller e Musiala. In vetta anche Leverkusen e Friburgo, che passano rispettivamente 4-1 ad Augsburg 3-2 e Stoccarda. L’Eintracht sfiora il primo successo stagionale, agguantato sull’1-1 a Bielefeld dopo il vantaggio dell’ex milanista Hauge. Vincono anche Colonia e Mainz.

BAYERN MONACO-HERTHA BERLINO 5-0

Il Bayern Monaco ottiene contro l’Hertha Berlino la seconda vittoria di fila in campionato ed è ora capolista della Bundesliga insieme a Bayer Leverkusen e Friburgo: Hertha Berlino messo ko dalla cinquina bavarese all’Allianz Arena. Un clamoroso errore in disimpegno di Goretzka, che compie un retropassaggio all’indirizzo di Neuer, viene intercettato da Selke, che s’invola verso la porta avversaria ma calcia debolmente e facilita l’intervento del portiere bavarese. Così sono i campioni di Germania ad andare in vantaggio al 6’ alla prima occasione da rete: Davies serve in area Lewandowski, il quale fa scorrere il pallone con un velo intelligente, alle sue spalle sbuca Muller che con un destro di precisione fredda Schwolow. Al 26’, sugli sviluppi di angolo, Goretzka stacca di testa ma il pallone che termina a lato di un nulla. Attimi di attesa al 35’, ma il Bayern può esultare per la convalida del 2-0: Lewandowski incorna il cross dalla destra di Gnabry sulla traversa, ma sulla respinta il polacco ribadisce in rete sempre di testa. La rete era stata inizialmente annullata per una presunta posizione irregolare di Gnabry; tuttavia, dopo il check del Var, il gol viene assegnato. Al 50’ Muller appoggia per Musiala, che riceve, si sposta il pallone sul destro e fulmina il portiere avversario. Infine, al 70’ Muller è altruista nel regalare a Lewandowski la doppietta; doppietta che si trasforma in tripletta all’84’ su sponda di Nianzou.

AUGSBURG-BAYER LEVERKUSEN 1-4

Il Bayer Leverkusen vola in vetta al campionato tedesco grazie al poker rifilato sul campo dell’Augsburg. Sono proprio le ‘Aspirine’ a trovare la rete che sblocca la situazione al 4’: Schick mette sotto pressione la difesa avversaria, Iago cerca di liberare il traversone dell’ex Roma e Sampdoria ma, nel tentativo di anticipare un attaccante, colpisce alle spalle del suo portiere Gikiewicz. Gli ospiti non si fermano e raddoppiano allo scoccare del quarto d’ora e ancora grazie un’incredibile autorete: questa volta, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, dopo il tiro-cross di Demirbay c’è Niederlechner che deposita di testa nell’angolino. Lo stesso numero 7 autore della seconda autorete dimezza le distanze alla mezz’ora, risolvendo una mischia in area del Bayer. Squadra di Seoane che comunque ristabilisce le distanze al 75’ grazie a Schick, il quale scaglia una conclusione potente dal limite dell’area. Wirtz chiude definitivamente il match sul 4-1.

STOCCARDA-FRIBURGO 2-3

In testa, sempre a 7 punti, ci va anche il Friburgo, che però deve decisamente soffrire molto di più per avere la meglio a Stoccarda. Ospiti in avanti già al 3’, quando Gunter crossa dalla sinistra in mezzo all’area e Jeong Woo-Yeong insacca nell’angolo in basso a sinistra. Poi, al 9’, è sempre il 21enne sudcoreano a raddoppiare: il portiere Muller valuta male la traiettoria sul secondo palo di Gunter, tocca il pallone solo con la punta delle dita e regala, di fatto, lo 0-2 a Jeong. Al 37’ Hiler prevale in un duello aereo contro i due difensori centrali su un cross di Sallai e fissa il risultato sullo 0-3. Quando il match sembrava ormai chiuso Mavropanos e Al Ghaddioui riducono le distanze allo scadere del primo tempo. Lo Stoccarda tenta l’assedio per tutta la ripresa, ma la clamorosa rimonta non si realizza. Arriva quindi una preziosissima vittoria per il Friburgo.

COLONIA-BOCHUM 2-1

Secondo successo in questa Bundesliga per il Colonia, che però deve aspettare 82 minuti per sfondare il muro avversario e comunque soffre fino al triplice fischio per assicurarsi i 3 punti. A 8 minuti dalla fine i padroni di casa riescono a piegare la resistenza di un tenace Bochum: Kainz porta la palla a mezza altezza dalla sinistra, sul suo suggerimento Bella-Kotchap perde completamente di vista Schaub che supera da distanza ravvicinata il portiere Riemann. In pieno recupero Lemperle raddoppia e Zoller segna la rete della bandiera per gli ospiti.

MAINZ-FURTH 3-0

Bel tris tra le proprie mura amiche per il Mainz, a quota 6 in classifica come il Colonia: un Furth mai in partita viene nettamente steso 3-0. Lucoqui fallisce una prima facile occasione, ma poi riesce a ribadire in rete il gol che sblocca il risultato al 15’. Quattro minuti più tardi Widmer trova spazio e pesca puntualmente Szalai che trascina i padroni di casa sul 2-0. Al 92’ è infine Stoger, appena entrato, a mettere il sigillo sulla partita: botta sicura e 3-0 conclusivo a pochi istanti dalla conclusione ufficiale della sfida.

BIELEFELD-EINTRACHT FRANCOFORTE 1-1

Non arriva ancora la prima vittoria in questo campionato per l’Eintracht, che racimola complessivamente soltanto 2 punti in classifica in questo inizio difficile di stagione. L’ex milanista Jens Petter Hauge porta in vantaggio il Francoforte al 22’: sul lancio dalle retrovie di Kamada a centrocampo, Durm trova il rimorchio del norvegese che manda alle spalle di Ortega. All’86’, ecco però l’1-1 del Bielefeld: invece che tirare, Klos preferisce servire Wimmer, che deposita in rete l’1-1.