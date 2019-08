Bundesliga: il tris di Werner stende il Gladbach, Lipsia a punteggio pieno

GERMANIA

L’anticipo della terza giornata di Bundesliga sorride al Lipsia che batte in trasferta il Borussia Mönchengladbach 3-1 grazie alla fantastica tripletta di Timo Werner, fresco di rinnovo di contratto, a segno con il destro al 38’ su assist di Forsberg, al 47’ con una bella accelerazione individuale e al 94’ in solitaria. Padroni di casaca segno solo al 91’ con Embolo. Lipsia primo in classifica e a punteggio pieno con 9 punti.

Il Gladbach sarà prossimo avversario della Roma in Europa League, il Lipsia è molto vicino a prendere Schick proprio dai giallorossi che comunque la si veda erano interessati a questa sfida. Entrambe le squadre giocano senza troppi tatticismi, il Borussia prova a innescare Thuram ed Embolo per creare problemi alla linea del Lipisa che risponde con la profondità garantita da Poulsen e soprattutto Werner.

Primo tempo che si sblocca al 38’: il Lipsia pressa e recupera il pallone sulla trequarti, dialogo Forsberg-Werner, con il 10 che poi trova l’11 in profondità con un grande tocco d’esterno. Werner protegge con il corpo e infila in area sotto le gambe di Sommer. Si riparte e Werner non perde tempo per trafiggere ancora Sommer. Al 47’ palla in verticale per il movimento sull’esterno di Poulsen che lascia lì per il compagno. Taglio forte da sinistra e scatto micidiale di Werner per lasciare dietro di sé due avversari prima di arrivare solo davanti alla porta e segnare questa volta con il sinistro.

Gladbach che però non esce dalla partita e ha il merito di provare a rientrare grazie alle proprie idee di gioco. Il Lipsia continua a pungere in avanti, anche senza trovare il terzo gol che chiuderebbe ogni discorso. Succede così che il recupero diventa improvvisamente interessante quando Embolo al 91’ con un colpo di spalla dimezza le distanze e riaccende il pubblico. Timo Werner allora decide di portarsi a casa il pallone, altra fuga solitaria al 94’ e destro aperto a battere Sommer per il 3-1 finale, con il Lipsia primo a 9 punti in attesa della risposta del Borussia Dortmund.