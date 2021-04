Bundesliga: il Mainz rovina la festa del Bayern, Haaland trascina il Dortmund

GERMANIA

La formazione di Flick perde 2-1 e fallisce il primo match point per il titolo. La doppietta del norvegese al Wolfsburg tiene i gialloneri in corsa per la Champions

Nella trentunesima giornata di Bundesliga, il Bayern fallisce il primo match point per il titolo e perde 2-1 in casa del Mainz, che vince grazie alle reti di Burkardt (3’) e Quaison (37’): Lewandowski segna al 94', ma non basta. Il Dortmund torna definitivamente in corsa per la Champions battendo 2-0 il Wolfsburg, steso dalla doppietta di Haaland, in gol al 12’ e al 68’. L'Union Berlino supera 3-1 il Werder Brema, 1-1 tra Friburgo e Hoffenheim.

MAINZ-BAYERN 2-1

Il Bayern Monaco fallisce il primo match point per il titolo e perde 2-1 in casa del Mainz, che si dimostra la squadra più in forma del momento e ottiene la quinta vittoria nelle ultime sei partite di campionato. Avvio complicato per Flick, che recupera Lewandowski dal primo minuto, ma al 3' è già costretto ad inseguire: i padroni di casa, infatti, passano in vantaggio con il destro dal limite di Burkardt che sorprende colpevolmente Neuer, ingannato dal sole e dalla traiettoria centrale. La rete non ferma gli uomini di Svensson, che tra il 10' e il 18' colpiscono due pali, con il portiere dei bavaresi bravo ad evitare l'autogol di Goretzka nel primo caso e Alphonso Davies a deviare il cross di Da Costa nel secondo. Al 37', arriva il clamoroso ma meritato raddoppio del Mainz: calcio di punizione di Barreiro e colpo di testa vincente di Quaison. Il primo tempo disastroso obbliga Flick ad inserire Choupo-Moting, Nianzou e Musiala per Sané, Coman e Goretzka a inizio ripresa. Il triplo cambio, però, non sveglia gli ospiti, che riescono soltanto ad accorciare le distanze con Lewandowski al 94': ma è troppo tardi. Finisce 2-1, con il Bayern che deve sperare in un ko del Lipsia alla Red Bull Arena con lo Stoccarda per festeggiare il trentunesimo Meisterschale. In caso contrario, avrà il secondo match point in casa contro il Borussia Mönchengladbach. Il Mainz, invece, sale a quota 34 e si avvicina sempre di più alla salvezza.

WOLFSBURG-DORTMUND 0-2

Il Dortmund si aggrappa ad Erling Haaland per centrare la clamorosa rimonta in zona Champions. Alla Volkswagen Arena, infatti, i gialloneri vincono 2-0 in casa del Wolfsburg e si portano a -2 proprio dai Lupi, riaprendo definitivamente la lotta al quarto posto a tre giornate dalla fine. La partita si sblocca al 12': Baku sbaglia il retropassaggio e favorisce il poderoso scatto del norvegese, che entra in area e brucia Casteels con il sinistro. I padroni di casa rispondono con il palo al 38' di Gerhardt, mentre al 59' Bellingham rimedia il secondo cartellino giallo e lascia in dieci la squadra di Terzic, che però riesce a trovare il raddoppio grazie ancora a Haaland: l'ex Salisburgo riceve palla da Dahoud, si invola in contropiede e, dopo aver percorso tutta la metà campo avversaria, batte Casteels con il sinistro. La rete, arrivata al 68', stende definitivamente il Wolfsburg: il Dortmund vince 2-0 e sale a 55 punti, portandosi a -2 dai Lupi. Il finale della corsa ad un posto per la prossima Champions, grazie a Erling Haaland, è tutto da scrivere.

UNION BERLINO-WERDER BREMA 3-1

Sono sette le sconfitte consecutive del Werder Brema, ad un passo dal baratro. A Berlino, l'Union vince 3-1 grazie ad un dirompente avvio di secondo tempo: dopo lo 0-0 dei primi 45 minuti, infatti, nella ripresa si scatena l'attaccante finlandese dei padroni di casa Joel Pohjanpalo, che prima trova due reti tra il 50' e il 53', poi sigla la sua personale tripletta al 67' stendendo gli ospiti, che riescono soltanto ad accorciare le distanze con il gol di Gebre Selassie all'82'. Con questa vittoria, l'Union Berlino sale a quota 46 punti, mentre il Werder Brema resta a 30: i punti di vantaggio sul penultimo posto dell'Hertha, che ha però ben tre partite in meno, sono soltanto quattro.

FRIBURGO-HOFFENHEIM 1-1

Finisce 1-1 tra Friburgo e Hoffenheim, risultato che avvicina ulteriormente gli uomini di Hoeness alla salvezza. La partita si sblocca al 40' grazie a Kramaric, eroe della rimonta contro il Borussia Mönchengladbach, che schiaccia in rete di testa sul preciso cross di Bebou. Nella ripresa, i padroni di casa si vedono annullare un gol per fuorigioco di Demirovic e gli ospiti sbagliano la rete del possibile raddoppio con Adamyan. All'81', allora, arriva il pareggio grazie al rigore procurato da Vogt e trasformato da Grifo, che firma il definitivo 1-1: il Friburgo sale a quota 41, l'Hoffenheim si porta a 36, a +7 sulla zona calda.