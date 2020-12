Bundesliga: Lewandowski riporta il Bayern in vetta, Leverkusen ko al 93'. Lipsia fermato dal Colonia

GERMANIA

Grazie alla doppietta del solito Robert Lewandowski, il Bayern Monaco vince 2-1 in casa del Leverkusen e si riprende il primo posto in Bundesliga. Decisivo il gol del polacco al 93', con le aspirine che erano passate in vantaggio con il gran gol di Schick al 14'. I bavaresi sono ora in vetta a +2 sul Bayer, al primo ko in campionato e raggiunto al secondo posto a quota 28 dal Lipsia, che non va oltre lo 0-0 in casa contro il Colonia.

LIPSIA-COLONIA 0-0

Il Lipsia sbatte contro un insuperabile Timo Horn, che tiene a galla il Colonia. Alla Red Bull Arena, servono solo 36 secondi per vedere la prima opportunità, con il destro di Haidara respinto con i piedi dal portiere ospite. Il maliano è il più pericoloso del primo tempo: al 2' si vede annullare un gol per fuorigioco, poi al 26' sfrutta un errore della difesa ospite per concludere di destro, trovando però solo l'esterno della rete. E' poi Angelino, in due minuti, a divorarsi due volte l'1-0 facendosi murare prima da Mere, poi da Horn. Il Colonia si vede solo al 39', con il destro al volo di Drexler che finisce a lato. Nella ripresa, Kampl spreca con il sinistro in area, mentre Horn si conferma il migliore in campo murando Sorloth e Dani Olmo. Nel finale, i padroni di casa rischiano addirittura la beffa, ma finisce 0-0, un risultato che non può far contento il Lipsia. Punto d'oro, invece, per il Colonia.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH-HOFFENHEIM 1-2

Partita ricca di emozioni al Borussia Park: parte meglio l'Hoffenheim, che sfiora l'1-0 con il colpo di testa di Grillitsch. Il Gladbach risponde con la punizione di Stindl vicinissima al palo e la conclusione di Embolo. Al 34', però, la formazione di Rose la sblocca: Geiger stende in area Thuram e Stindl, dal dischetto, spiazza Baumann. Due minuti dopo, gli uomini di Hoeness sfiorano il pareggio, ma Kramaric colpisce soltanto la traversa. Nella ripresa, però, il croato si fa perdonare firmando l'1-1 al 75' con una girata in area su cross di Bebou. Quattro minuti dopo, Thuram si fa espellere, lasciando il Gladbach in dieci. Gli ospiti ne approfittano e vincono la partita all'86' grazie a Sessegnon, che riceve da Adamyan e fulmina Sommer, segnando il definitivo 2-1. Terzo ko per il Gladbach, mentre torna al successo, dopo due ko di fila, l'Hoffenheim.

AUGSBURG-EINTRACHT FRANCOFORTE 0-2

Colpo esterno dell'Eintracht Francoforte, che vince e sorpassa l'Augsburg. Nel primo tempo, i protagonisti sono i portieri, con Gikiewicz e Trapp che respingono le conclusioni di Kostic di testa e di Niederlechner. Al 37', Durm colpisce il palo dal limite, ma gli ospiti riescono a passare segnare l'1-0 nella ripresa con lo sfortunato autogol di Framberger. Il raddoppio arriva invece all'87': cross di Zuber e conclusione vincente di Ilsanker, che firma il 2-0 chiude i giochi. L'Eintracht sale così a 17 punti, superando proprio l'Augsburg, fermo a quota 16.

SCHALKE-ARMINIA BIELEFELD 0-1

La crisi dello Schalke è sempre più profonda. A Gelsenkirchen, infatti, l'Arminia Bielefeld vince lo scontro diretto in fondo alla classifica e inguaia ancora di più la formazione di Stevens. Gli ospiti dominano e, dopo un gol annullato per fuorigioco e una traversa colpita da Cordova, passano in vantaggio nella ripresa con il colpo di testa di Klos su assist di De Medina. Una rete che inguaia lo Schalke, al nono ko in tredici partite e senza vittorie, con appena 4 punti e 7 lunghezze di distacco dalla zona salvezza. L'Arminia, invece, è a -1 dal Colonia.

MAINZ-WERDER BREMA 0-1

Vittoria in trasferta anche per il Werder Brema, che si impone 1-0 sul campo del Mainz. Nel primo tempo, solo gli ospiti si rendono pericolosi con Friedl, murato da Zentner. Il gol che decide la partita arriva proprio al 90': l'eroe è Eren Dinkci, che entra all'86' e realizza l'1-0 di testa su cross di Chong. Un successo che consente al Werder Brema di tornare alla vittoria dopo quattro sconfitte consecutive e nove turni senza centrare i tre punti. Il Mainz, invece, è sempre penultimo a soli 6 punti, ma adesso Arminia e Colonia sono rispettivamente a +4 e +5.