Bundesliga: il Leverkusen risponde al Bayern e si riprende la vetta, poker all’Union

GERMANIA

La squadra di Xabi Alonso a valanga nel 4-0 casalingo, crisi senza fine per la squadra di Berlino

© Getty Images Nell’undicesima giornata di Bundesliga il Bayer Leverkusen continua a vincere e si riprende la testa della classifica: le Aspirine stendono l’Union Berlino 4-0. Primo tempo dominato dalla squadra di Xabi Alonso, che colpisce al 23’ con il gran sinistro di Grimaldo. Nella ripresa dilagano Kossounou (57’), Tah (73’) e Tella (83’). Il Bayer sale a quota 31, di nuovo in vetta, mentre è crisi senza fine per l’Union (13a sconfitta consecutiva).

BAYER LEVERKUSEN-UNION BERLINO 4-0

Tutto facile per il Bayer Leverkusen, che alla BayArena travolge l’Union Berlino 4-0. Classico possesso del pallone per le Aspirine nelle prime fasi della gara, con la premiata ditta Wirtz-Boniface che cerca subito di colpire. Il gol arriva al 23’, e ad andare a segno è di nuovo Grimaldo (dopo la doppietta all’Hoffenheim): sinistro potente e preciso da fuori area che batte Ronnow. Il portiere ospite impedisce il raddoppio al 30’, neutralizzando Boniface da pochi passi. L’Union non reagisce, e le due squadre rientrano negli spogliatoi sull’1-0. In avvio di ripresa la formazione della capitale cerca di affacciarsi nella metà campo avversaria con più coraggio, ma al 57’ gli uomini di Xabi Alonso mettono in cassaforte la partita: corner di Hofmann e tocco vincente dell’ivoriano Kossounou. Al 73’ altra occasione per i rossoneri, altro corner e altro gol: traversone di Grimaldo, stop e destro sul palo opposto di Tah, che di fatto chiude la partita. Nel finale c’è spazio anche per il neoentrato Tella, che arrotonda il risultato con il poker all’83’, segnato con un destro secco in contropiede. Vince il Bayer 4-0 e sale a 31 punti in classifica. Crisi interminabile per l’Union, che registra la tredicesima sconfitta consecutiva tra campionato e coppe e resta ultimo in Bundes, a quota 6.