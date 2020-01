Bundesliga: il Leverkusen è quinto, Düsseldorf battuto 3-0

BUNDESLIGA

Il Bayer Leverkusen batte in casa 3-0 il Düsseldorf e sorpassa lo Schalke al quinto posto nella classifica della Bundesliga. A indirizzare la sfida ci pensano Havertz e Bender: il primo stacca di testa sul cross di Bellarabi al 40’, il secondo appoggia in rete col piatto sinistro un calcio d’angolo di Demirbay al 79’. Alario sigla il tris definitivo all’89’. Con lo stesso risultato l’Hoffenheim s’impone 3-0 a Brema, salendo così in settima posizione.

BAYER LEVERKUSEN-FORTUNA DÜSSELDORF 3-0

Il Leverkusen stende 3-0 il Düsseldorf e vola al quinto posto in classifica scavalcando lo Schalke, reduce dalla cinquina subita dal Bayern Monaco. Volland sfiora il vantaggio al 25’ con un tiro che esce a lato di pochissimo; sul fronte opposto Skrzybski reclama un rigore (presunto fallo di Bender) che però l’arbitro non concede. Bellarabi tenta una conclusione verso lo specchio della porta ma il suo il tiro viene bloccato da un difensore avversario con una sorprendente scivolata. Al 40’ i padroni di casa passano in vantaggio: è perfetto il cross dalla sinistra di Bellarabi che trova il preciso stacco di testa di Havertz sul primo palo. Il Bayer domina anche nella ripresa e chiude il match al 79’, quando un calcio d’angolo battuto di Demirbay vede una pessima uscita da parte del portiere Kastenmeier e l’appoggio in rete a porta vuota di Bender. Nel finale Ayhan abbatte in scivolata Amiri e il direttore di gara non può fare altro che indicare il dischetto: dagli undici metri si presenta Alario che firma il tris definitivo, nonostante l’estremo difensore avversario avesse indovinato la traiettoria del rigore.

WERDER BREMA-HOFFENHEIM 0-3

Dopo un primo tempo privo di grandi emozioni, l’Hoffenheim trova addirittura il tris vincente nella ripresa. Un rocambolesco autogol di Klaasen, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, apre le marcature per gli ospiti al 65’; uno spettacolare colpo di tacco di Baumgartner vale il raddoppio al 79’, nonostante un tentativo di salvataggio sulla linea da parte di Vogt, prima del destro centrale di Adamyan che determina il definitivo 3-0 all’83’, su assist di Kramaric. L’Hoffenheim sale in settima posizione, a un passo dalla zona Europa League.

