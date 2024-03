Bundesliga: il Leverkusen piega il Wolfsburg e torna a +10 sul Bayern, ok Eintracht e Friburgo

GERMANIA

La squadra di Xabi Alonso vince 2-0 e riporta il vantaggio sui bavaresi in doppia cifra, 3-1 in rimonta del Francoforte sull’Hoffenheim

Il Bayer Leverkusen risponde subito al Bayern Monaco, e nella domenica della venticinquesima giornata di Bundesliga si impone per 2-0 in casa sul Wolfsburg, riportando il vantaggio sui bavaresi a dieci punti. A decidere il match le reti di Tella (37’) e Wirtz (86’), dopo l’espulsione ospite di Jenz al 28’. Vince anche l’Eintracht Francoforte, 3-1 in rimonta sull’Hoffenheim, così come il Friburgo, che supera 2-1 il Bochum in trasferta.

BAYER LEVERKUSEN-WOLFSBURG 2-0

Vince e torna a +10 sul Bayern Monaco il Bayer Leverkusen, che alla BayArena piega il Wolfsburg 2-0. Pronti via e la squadra di Xabi Alonso inizia ad imporre il proprio ritmo di gara, con il possesso del pallone continuo e costante nella metà campo avversaria. Gli ospiti faticano a contenere le offensive delle Aspirine, e al 28’ arriva l’episodio che cambia la partita: secondo giallo per Jenz e Lupi che rimangono in inferiorità numerica. I padroni di casa ne approfittano praticamente subito: al 37’ Tella firma la rete dell’1-0, schiacciando in rete di testa il cross del solito Grimaldo. I biancoverdi accennano una tiepida reazione, ma il primo tempo si chiude con i rossoneri avanti di un gol. Il canovaccio tattico della ripresa è piuttosto chiaro: il Bayer tiene a lungo il pallone nella metà campo avversaria, rischiando poco e cercando con insistenza il gol della sicurezza. Nel finale ci pensa Wirtz a mettere il match in cassaforte, con il destro secco al volo sul bell’assist in pallonetto di Palacios. Vince il Leverkusen 2-0 e vola a 67 punti, in testa alla Bundesliga e di nuovo a dieci lunghezze di vantaggio sul Bayern Monaco secondo.

EINTRACHT FRANCOFORTE-HOFFENHEIM 3-1

Tris dell’Eintracht Francoforte, che approfitta della superiorità numerica e piega in rimonta l’Hoffenheim 3-1. Pronti via e gli ospiti colpiscono subito, quando al sesto minuto di gioco stappano la partita con l’incornata di Brooks su calcio d’angolo. Il difensore statunitense però condanna i suoi dopo circa un quarto d’ora, al 22’, quando commette il fallo da ultimo uomo che costa l’espulsione diretta e l’inferiorità numerica per i biancoblù. I padroni di casa non perdono tempo, e dieci minuti più tardi riportano subito l’incontro in equilibrio con la rete di Koch sull’assist di Marmoush. Gli uomini di Toppmoller spingono subito per ribaltare il risultato, ma al duplice fischio il punteggio è sull’1-1. In avvio di ripresa i rossoneri chiudono la pratica velocemente, approfittando dell’uomo in più: al 50’ Dina Ebimbe sfrutta l’assist di Mario Gotze per insaccare il 2-1, e al 64’ è proprio l’ex Bayern e Borussia Dortmund a calare il tris. Nel finale la squadra di Matarazzo rimane addirittura in nove, quando Kabak riceve il secondo cartellino giallo della sua partita, al 78’. L’Eintracht non affonda ulteriormente, gestendo con estrema calma nei seicento secondi conclusivi. Finisce 3-1, con l’Eintracht che sale a 40 punti in classifica, al sesto posto, staccando proprio l’Hoffenheim, settimo a quota 33.

BOCHUM-FRIBURGO 1-2

Colpo in trasferta del Friburgo, che riesce ad imporsi per 2-1 sul campo del Bochum. In avvio i padroni di casa controllano ampiamente la partita, ma con il passare dei minuti i bianconeri iniziano a prendere le misure alle manovre offensive avversarie. Verso la fine del primo tempo gli ospiti stappano la partita: al 36’ Gregoritsch rifinisce per l’1-0 di Eggstein. Il Bochum prova a reagire immediatamente, ma al duplice fischio la squadra di casa rimane in svantaggio di una rete. In avvio di ripresa il Friburgo colpisce ancora: al 53’ Gregoritsch passa da assist-man a goleador, raccogliendo l’assist di Doan e insaccando il raddoppio. Pochi minuti più tardi, al 62’, gli uomini di Letsch accorciano le distanze con Ordets, dando poi via al forcing nella mezzora finale per poter strappare il pari. La squadra di Streich si difende molto bene, con i tentativi avversari (24 tiri totali a fine partita) che non riescono ad impensierire Atubolu. Finisce 2-1, con il Friburgo che sale a quota 33 punti in classifica, in ottava posizione. Il Bochum resta bloccato a 25, poco al di sopra della zona retrocessione.

RISULTATI E CLASSIFICHE

