Bundesliga, il ds del Lipsia ai calciatori: "Se qualcuno ha paura può prendersi il tempo che gli serve"

La Bundesliga è pronta a ripartire, ma tra i calciatori continua a serpeggiare un po' di preoccupazione. A confermarlo, anche se indirettamente, è il direttore sportivo del Lipsia, Markus Krösche: "Se un calciatore ha dubbi o addirittura paura, noi dobbiamo rispettarlo - ha detto - Chi vuole capire meglio questa situazione o non vuole allenarsi, puoi venire a parlare con noi. Il Lipsia è disposto a dare ai calciatori la possibilità di non allenarsi o di prendersi più tempo prima di tornare in campo".