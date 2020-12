Bundesliga, il Dortmund torna a incepparsi: vince l’Union

GERMANIA

La seconda di Edin Terzic non è buona come la prima: nell’anticipo della 13a di Bundesliga il Borussia Dortmund perde 2-1 in casa dell’Union Berlino e dimostra di non aver superato la crisi. Padroni di casa avanti con Awoniyi al 57’, Moukoko trova il pari con un gran mancino al 60’ ma Friedrich segna di testa la rete della vittoria al 78’. Inutile l’assedio finale degli ospiti: vittoria di prestigio per la squadra di Urs Fischer. Getty Images

C’è ancora molto da lavorare per il Borussia Dortmund, che fa un deciso passo indietro dopo la vittoria di tre giorni fa a Brema ed esce sconfitto dal campo di un Union Berlino preciso, compatto e concreto. La squadra di Edin Terzic, alla sua seconda partita dalla promozione ad allenatore dopo l’esonero di Lucien Favre, non demeriterebbe nemmeno, soprattutto alla luce di una prima ora di gioco in cui domina dal punto di vista del possesso del pallone, anche se soffre troppo sia le rapide ripartenze sia, soprattutto, le azioni da palla inattiva degli Eisernen padroni di casa. La prima grande occasione per il vantaggio è comunque degli ospiti, con il vivace Moukoko che scocca un gran tiro da posizione leggermente decentrata e colpisce il palo allo scadere del primo tempo.

Nella ripresa il canovaccio tattico è simile ma è l’Union a concretizzare nel migliore dei modi un calcio d’angolo al 57’: il cross dalla bandierina è di Trimmel, Prömel fa da sponda per la conclusione da due passi di Awoniyi che vale l’1-0. Il vantaggio dura però solo tre minuti: il Dortmund, infatti, pareggia grazie a Moukoko, che raccoglie il filtrante di Raphael Guerreiro e scaglia verso la porta un sinistro imparabile per Luthe. Un’altra azione da palla ferma, però, permette alla squadra di Urs Fischer di riportarsi avanti al 78': Teuchert crossa, Marvin Friedrich colpisce indisturbato di testa e mette a segno la rete del 2-1. L’assedio giallonero negli ultimi minuti non produce effetti e a festeggiare, al triplice fischio, è la squadra della capitale che sale al quinto posto con 21 punti, a -1 proprio rispetto al Borussia.

MOUKOKO DA RECORD: E' IL PIU' GIOVANE MARCATORE DELLA BUNDESLIGA

Youssoufa Moukoko frantuma un nuovo record del calcio tedesco. Con il gol realizzato all'Union Berlino, a 16 anni e 28 giorni l'attaccante del Borussia Dortmund è diventato il più giovane marcatore della storia della Bundesliga.